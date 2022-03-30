نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتصدق تتبيلة الكفتة المشوية زي الكبابجي وهيبقى طعمها أحلى من الجاهزة جربيها مرة وهتكرريها في المقال التالي

الكفتة المشوية حيث أنها من أفضل الوجبات المقدمة في العزومات والمناسبات الاجتماعية والعديد من الأفراد يشتهون تناولها في وجبة الغداء وأحيانا العشاء، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لإعدادها داخل المنزل يرجي متابعة مقالنا اليوم. الكفتة المشوية المكونات 500 جرام من اللحم المفروم

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة صغيرة من الملح

زيت ذرة

فحم طريقة التحضير يتم فرم البصل مع الملح وتركه لمدة 10 دقائق ثم يوضع البصل مع اللحم المفروم مع إزالة الماء الزائد مع الاحتفاظ بها.

ثم يوضع الثوم والتوابل ويتم مزج المكونات جيدا حتي نحصل على عجينة ناعمة ثم يتم بل اليدين بماء البصل لتقطيع عجينة الكفتة ووضعها في أكياس المعدة للشوي.

ثم يتم تشغيل مقلاة الشوي وتوضع أسياخ اللحم وتركها لمدة دقائق معدودة مع متابعتها جيدا حتي تنضج جيدا.

ثم يتم وضع قطعة من الفحم المشتعل في ورقة من الألومنيوم ووضعها في مقلاة الشوي وتغطيتها لمدة دقائق ثم توضع البصل والبقدونس وتقدم بالهناء والشفاء. الكفتة المشوية مع الخبز الفرنسي المكونات نصف كيلو جرام من اللحم المفروم

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل البودر والبكينج بودر والقرفة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح

سلطات للتزيين طريقة التحضير يتم مزج كل المقادير ماعدا البصل حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة ثم يتم وضع البصل لمدة نصف ساعة في ماء ساخن وأخذ البصل فقط مع إزالة الماء الزائد والاحتفاظ به.

ثم يتم وضع الخبز في ماء ساخن لمدة دقائق معدودة ثم إزالة الماء الزائد وأخذ الخبز والبكينج بودر ووضعه على اللحم المفروم وعجنها جيدا ثم يتم استخدام ماء البصل في تشكيل الكفتة ووضعها في أسياخ الشوي وتوضع على الفحم حتي تنضج جيدا وتقدم ساخنة مع السلطات. طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن المكونات نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم

ملعقة صغيرة من الدهن

بصلة مفرومة

ثمرة من الطماطم المفرومة

ملعقة من الخل الأبيض

3 ملاعق من البقسماط الناعم

بهارات

زعتر

قطعة من الفحم طريقة التحضير يتم مزج اللحم المفروم مع الخل والبقسماط ثم نضع البهارات والملح والزعتر ويتم مزجهم جيدا حتي نحصل على عجينة متجانسة سمعت توضع العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم يتم إحضار ماء البصل مع الطماطم المبشورة وبل اليدين بها وتشكيل الكفتة في أصابع متساوية ثم نضعها في أناء معد لدخول الفرن وتدخل الفرن حتى تطهي جيدا ثم بعد إخراجها من الفرن يتم وضع قطعة من الفحم المشتعل داخل ورقة من الألومنيوم وتغطيتها لمدة دقائق معدودة وتقدم بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة مش هتصدق تتبيلة الكفتة المشوية زي الكبابجي وهيبقى طعمها أحلى من الجاهزة جربيها مرة وهتكرريها - ثقفني

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