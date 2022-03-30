نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الزبادي الناجح ندمت إني مجربتهوش من زمان بمكون واحد بدون ماكينة الزبادي في المقال التالي
طريقة عمل الزبادي الناجح في البيت، مع قرب دخول شهر رمضان الكريم، و إرتفاع سعر الزبادي في الأسواق، نتيجة للإقبال الكبير على الزبادي، خلال شهر رمضان، أحضرنا لكم الطريقة الناجحة والاسهل لعمل الزبادي، وبدون استخدام ماكينة الزبادي وبمكون واحد فقط ، ليسهل على كل أفراد العائلة تناول الزبادي في أي وقت، حيث أنه لا غني عن تناول الزبادي وخاص في رمضان وذلك لقدرته علي تحسين عملية الهضم، والكثير من الفوائد، كما إنه صحي جدا للأطفال والكبار حتي لكبار السن، ويستخدم في الكثير من الحميات الغذائية لفقدان الوزن الزائد، كما إنه يدخل في الكثير من الوصفات والحلويات أيضا.
فوائد الزبادي
- يحتوي الزبادي علي البكتيريا المفيدة للهضم و الأمعاء، كما يعمل على تعزيز الحالة العامة للمعدة والتهدئة من حالات تهيج القولون العصبي.
- تناول الزبادي يعمل علي التحسين من الحالة العامة للبشرة والحفاظ عليها من الجفاف، لأنه يحتوي على الدهون والبروتين المفيد جدا للبشرة، كما إنه يدخل في الكثير من وصفات التجميل و العناية بالبشرة.
- يعمل الزبادي علي تقوية العظام وذلك لأنه غني بفيتامين د و غني بالكالسيوم أيضا.
- أثبتت الدراسات أن تناول 200 جرام من الزبادي كافية لتعزيز مناعة الجسم كله.
- يقلل الزبادي من إرتفاع ضغط الدم.
المكونات المطلوبة لعمل الزبادي البيتي
- لتر حليب كامل الدسم
- ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة عمل الزبادي وأسرار نجاحه بالتفصيل
- نقوم بإضافة ملعقة السكر إلي لتر الحليب ورفعها علي نار هادئة جدا للتخلص من بخار الماء المتصاعد.
- نتركه علي النار حتي يصل لدرجة الغليان لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر لتجنب حرق الحليب من القعر.
- بعد التسخين وانتهاء العشر دقائق، قومي بترك الحليب يبرد قليلا حتي تتحمله يدك فقط وليس ليبرد كثيرا.
- للحصول علي القوام الكريمي للزبادي علكيي إزالة وش الحليب المتكون أو القشطه، لا تتخلصي منها يمكنك عمل مخبوزات طيبة بها.
- إضافة ملعقتين من الزبادي الجاهر المفضل لديكم، سيكتسب الزبادي البيتي الذي نقوم بتحضيره نفس الطعم.
- يجب التقليب جيدا بالمضرب السلك بطريقة هادئة للتأكد من ذوبان الزبادي الجاهز من الحليب جيدا.
- أضيفي الخليط كله بعد التقليب في أكواب ونقوم برصها في إناء طبخ.
- نقوم بسكب ماء ساخن وليس مغلي حول الأكواب ليصل إلي نف الإناء أقل قليلا من طول الأكواب لتجنب وصول الماء إلي الزبادي.
- قومي بتغطية الإناء بفوطة فقط لمدة 8 ساعات ويفضل طوال الليل حتي يتم التخمير وتكون الزبادي.
- بعد مرور ال 8 ساعات سيصل إلي القوام المتماسك الكريمي ليكون أفضل من أجود أنواع الزبادي في الأسواق.
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