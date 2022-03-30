الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة وفوائدها الرهيبة لمريض السكر والضغط

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الحلبة وفوائدها الرهيبة وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان، وبالأخص تأثيرها على مريض السكر والضغط، استخدمت الحلبة قديما في توابل في الطهي كمادة منكهة، كما انتشر استخدامها في الطب الشعبي لعلاج مرض السكر و السل، وأيضا علاج وبعض الالتهابات المزمنة، ولذلك سنعرض عليكم أهم الفوائد السحرية للحلبة، وما يحدث لجسدك عند شرب الحلبة، وتأثيرها على العمليات الحيوية في الجسم، وما تحتويه الحلبة من معادن عناصر غذائية. الفوائد الرهيبة للحلبة السيطرة على مستويات السكر من النوع الثاني، حيث تعمل الحلبة علي تحفيز إفراز الأنسولين، كما أن شربها يبطئ من إمتصاص الجسم للسكر في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلي تقليل معدل السكري، ولكن على مريض السكر عدم الاستمرارية في تناولها لمدة طويلة ،ومتابعة مقياس السكر أيضا، لتجنب الهبوط الشديد في مستوى السكري. يعمل مشروب الحلبة علي التخفيض من مستويات الكوليسترول في الدم، مما يعزز من تحسين الدورة الدموية،والتخلص من الدهون الغير مرغوب فيها، وبالتالي يزيد هذا من صحة القلب والشرايين. تحتوي الحلبة على الكثير من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم، ومن الجدير بالذكر أن البوتاسيوم يعد من أهم الفيتامينات، للحفاظ على معدل دقات القلب وضغط الدم، كما أنه يحافظ على مستوى السوائل في الجسم. تعمل الحلبة علي زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء في الجسم، حيث تحتوي الحلبة على عنصر الحديد، فتناولها يقي الجسم من الأنيميا وأمراض فقر الدم. تناول منقوع الحلبة يعمل على تعزيز عمل الجهاز الهضمي، ومكافحة مشاكل واضطرابات عسر الهضم والإمساك، لأنها تزبد من إمتصاص الألياف والعناصر الغذائية المفيدة، مما يعمل على تسهيل عملية الهضم. تناول الحلبة قبل الوجبات يعمل على الوقاية من حرقة المعدة، ومن الجدير بالذكر أن الحلبة تعمل علي ضبط مستويات الحموضة في الجسم، ويمكن شربها أو مضغ حبات قليلة منها، لتقضي على مشاكل المعدة والهضم المختلفة. الحلبة مفيدة جدا للأم المرضعة، وذلك حسب دراسات ألمانية كثيرة، فإن تناول شاي الحلبة يزيد من لبن الأم المرضع، ويمكن إضافة بعض الحليب إلى الحلبة لتعزيز من قيمتها الغذائية، لتصبح وجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية، وذلك لما تضمنها من العناصر الغذائية والفوائد. مستخلص بذور الحلبة يعمل على تقليل كمية الدهون في الجسم، وخاصة في الرجال الذين يعانون من السمنة. تعالج الحلبة الإمساك وتحافظ علي صحة الأمعاء، ومن ناحية أخري تعمل علي فتح الشهية. للحلبة خواص قوية في تخليص الجسم من السموم، حيث أنها تدعم عمل الكبد والكليتين. الطرق المختلفة لتناول الحلبة الطريقة الأكثر شيوعا هي مشروب الحلبة، حيث نقوم بسكب الماء المغلي على ملعقة صغيرة من الحلبة، ويمكنك التحلية بالعسل النحل أو السكر حسب الرغبة.

طريقة تناول الحلبة المنبتة كتسالي، ومن المعتاد تناولها في أعياد شم النسيم، عن طريق وضع القليل من الحلبة داخل فوطة رطبة على مصفاة، وبذلك تبدأ بذور الحلبة في خروج البراعم، وهكذا تكون اكثر طراوة ورطوبة عن مضغها نيئه.

يمكن إدخال الحلبة في عمل المربات، والحلبة المعقودة لتغميسها بالعيش.

مشروب الحلبة المحوجة الذي يعد من المشروبات الفاتحة للشهية، حيث يمكن التعامل مع هذا المشروب، كوجبة كاملة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين أ و ب6و ب12 و فيتامين د أيضا، كما تعمل علي الحفاظ علي مستويات الكولوستيرول النافع في الجسم، وتعمل علي إضرار البول، وأيضا تنظم حركة الأمعاء وتقي من حدوث الإمساك. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتناول الحلبة وفوائدها الرهيبة لمريض السكر والضغط - ثقفني

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