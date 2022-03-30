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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم الكوري المذهل المضاد للشيخوخة للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور، بمكونين قويين فقط ستكون بشرتك صافية وخالية من التجاعيد وستحصل على بشرة أكثر شبابًا حتى لو كان عمرك أكثر من 60 عامًا، سنحتاج إلى بذور الكتان لتحضير هذا القناع فبذور الكتان تحارب شيخوخة البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد، كما نحتاج إلى الشوفان فهو يملأ التجاعيد والخطوط الدقيقة في الجلد.

الكريم الكوري المذهل المضاد للشيخوخة

يتكون الكريم الكوري من العناصر التالية :

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة + القليل من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كريم للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة على الفور

ضع بذور الكتان والشوفان في قدر معدني مع إضافة الماء ثم ضع المكونات تغلي على النار لمدة 15 دقيقة، مع تقليب الخليط من حينٍ لآخر حتى يتم الحصول على رغوة بيضاء يتحول الخليط إلى خليط لزج، وبعد ذلك اترك الخليط ليبرد قليلاً ثم قم بتصفيته بإستخدام قطعة قماش خفيفة لاستخراج خليط لزج بخلاصة بذور الكتان والشوفان، ومن جانب آخر أضف النشا والقليل من الماء في وعاء صغير ثم اخلطهم جيداً.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

ثم اسكب خليط النشا إلى الخليط الذي تم تحضيره مسبقاً وبعد ذلك امزج بشكل جيد، ثم ضع الخيط في قدر معدني ورفعه على نار هادئة مع التقليب المستمر دون توقف حتى تحصلي على خليط كريمي، ثم اسكبي هذا الخليط الكريمي في وعاء مناسب ويضاف إليه زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند، ثم امزج بشكل جيد وبعد ذلك احتفظ بالكريم في جرة زجاجية وخزنه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 15 يوم.

طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل الذهاب إلى النوم ضعيه على بشرة وجهك حول العينين وعنقك أيضاً، ثم دلكي بشرتك جيداً حتى تمتص بشرتك الكريم وبعد ذلك اتركيه على بشرتك طوال الليل، وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء جيداً وستلاحظين النتيجة من أول إستخدام، كرري تطبيق هذا الكريم على بشرتك كل يوم حتى تحصلين على النتائج المرجوة.