تأثير شرب المورينجا علي جسدك و الطريقة الصحيحة لتناولها و إستخدامها

تأثير شجرة المورينجا علي جسدك والأمراض الكثيرة التي تعالجها هذا ما سنعرضه عليكم في هذا المقال لتحقيق الاستفادة القصوى من استخدامها و الطريقة الصحيحة الأنسب لتناولها، هذه الشجرة التي يطلق عليها أيضا شجرة البان الزيتي أو شجرة الطبل، كما يطلق عليها في أفريقا الشجرة المعجزة ،لأثرها العلاجي المعروف علي مر العصور،كما استخدامها في أثناء أزمة الغذاء في في الدول المختلفة.

الأمراض التي تعالجها شجرة المورينجا

شجرة المورينجا تعالج وتقي أيضا من أمراض العظام وأهمها مرض هشاشة العظام، وذلك لإحتوائها علي نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يسهل علي الجسم امتصاصه. يساعد علي سرعة إلتحام الكسور وسرعة نمو العظام و الأسنان أيضا. تحتوي المورينجا علي نسبة كبيرة من الحديد وذلك يجعلها من مصادر القضاء علي الأنيميا وفقر الدم. أوراق المورينجا تحتوي علي فيتامين ب12 الذي يعد من أهم الفيتامينات لعلاج تلف الأعصاب ويعمل علي تقوية الأعصاب أيضا للإنسان المتعافي. يعمل مشروب المورينجا علي العلاج من النقرس و التهاب المفاصل و الأعصاب. تناول المورينجا يعمل علي ضبط معدل السكر في الدم، ولذلك فهي مفيدة جدا لمرضي السكري. تعمل علي تعزيز مناعة الجسم و تقوية جهاز المناعة. تحاري المورينجا السموم وتعمل علي طردها من الجسم. مفيدة جدا للمرأة المرضعة حيث تعمل علي إدرار الحليب بشكل كبير، وهي معروفة ومجربة قديما حي وقتنا هذا. تعتبر شجرة المورينجا من الأعشاب الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة جدا للجسم. مصدر من مصادر الأوميجا 3 و6، المهمة جدا لتعزيز صحة الدماغ وزيادة التركيز، وإمداد الجسم بالدهون الصحية المفيدة، كما تعمل على تعزيز صحة الشعر والاظافر، وزيادة مناعة الجسم. تعد المورينجا من مضادات الأكسدة المفيدة جدا للجسم و التي تحارب السرطان و تنشط من عملية الأيض.

الإستخدام الصحيح للمورينجا

تطهي المورينجا الخضراء ويتم طبخها، حيث تعامل معاملة البسلة الخضراء، ففي البداية سيتم إزالة البذور من قرون الشجرة، بالمثل كما نفعل مع البسلة الخضراء، وبعد ذلك يتم وطهوها مثل البازلاء.

أوراق المورينجا تعامل معاملة السبانخ، حيث تقطف وتغسل، ويتم طهيها وتقديمها في الوجبات، أو تشويحها لتذبل وتقدم مع السلطات.

يمكنك شرب شاي المورينجا عن طريقة غلي أوراق المورينجا.

المورينجا شجرة الأشجار القديمة، و التي كثرت استخداماتها علي مر العصور، إلي أن أثبتت نتائج علاجية فعالة ،وأن بالفعل كوب واحد من شاي المورينجا سيحدث معك فرق كبير، حيث أنها تقلل من الشهية وتقوم بتسريع عملية الأيض بالجسم، كما أنها تسرع عملية الهضم، فالجسم يكتفي بهذه المواد الضرورية عند تناولها لسد حاجته، لأنها غنية بالفيتامينات والأملاح والبروتينات والمعادن.