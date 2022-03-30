ألذ كنافة بالمانجو والكريمة اللذيذة والشهية وبطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

الكنافة بالمانجو والكريمة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية والتي يحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناولها بشكل كبير وخاصة في شهر رمضان الكريم وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والمحبب تناولها في كل أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، كما أن الكنافة بالمانجو من الحلويات المفيدة للصحة العامة والجسم خاصة أثناء الصيام، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تساعد على مواصلة الصيام بكل نشاط وحيوية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل وذلك لعمل أحلي وأطعم كنافة بالمانجو والكريمة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كنافة بالمانجو والكريمة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي.

قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.

مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات.

عصير مانجو طازج.

واحد كوب أو اثنين من الحليب.

جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.

كوب من السكر الناعم المطحون جيدا.

طريقة تحضير الكريمة

نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذة المكونات جيدا.

حتي يصبح القوام لين ومتماسك.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو