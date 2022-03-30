سحر مفعول الزيوت الطبيعية لتكثيف وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله طويل وحرير

توجد العديد من الكريمات والمستحضرات التجميلية الخاصة بالشعر والتي يعلنون عنها العديد من الناس بأنها تمنح الشعر ليونة وجمال مدهش وفي أقل وقت ممكن ولكن جميع هذه الإعلانات من أكبر المشكلات التي تقع بها العديد من الفتيات ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذه الكريمات والمستحضرات على العديد من المواد الكيمائية التي تعمل على تلف الشعر وتسبب في تساقطه من الجذور إلى الأطراف.

لذلك علينا بأن نهتم بالشعر لأنه هو الذي يعطي أي مرأة جاذبية كبرى ويعطي لها سر جمالها لذلك نلاحظ أن هؤلاء الفتيات والسيدات يحرصون على الوصول إلى شعر كثيف وجميل وناعم حتى يجعلهم يتمكنون من عمل العديد من التسريحات المختلفة حتى يظهرون بشكل أفضل، ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي يمكننا خلطها ببعضها وتجعلنا نحصل في النهاية على النتيجة التي نرغب الوصول إليها.

مكونات خلطة لتنعيم وتكثيف الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من حبة البركة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة لتنعيم وتكثيف الشعر