نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول الزيوت الطبيعية لتكثيف وتنعيم الشعر الخشن والمموج وجعله طويل وحرير في المقال التالي
توجد العديد من الكريمات والمستحضرات التجميلية الخاصة بالشعر والتي يعلنون عنها العديد من الناس بأنها تمنح الشعر ليونة وجمال مدهش وفي أقل وقت ممكن ولكن جميع هذه الإعلانات من أكبر المشكلات التي تقع بها العديد من الفتيات ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذه الكريمات والمستحضرات على العديد من المواد الكيمائية التي تعمل على تلف الشعر وتسبب في تساقطه من الجذور إلى الأطراف.
لذلك علينا بأن نهتم بالشعر لأنه هو الذي يعطي أي مرأة جاذبية كبرى ويعطي لها سر جمالها لذلك نلاحظ أن هؤلاء الفتيات والسيدات يحرصون على الوصول إلى شعر كثيف وجميل وناعم حتى يجعلهم يتمكنون من عمل العديد من التسريحات المختلفة حتى يظهرون بشكل أفضل، ولا يوجد هناك أفضل من إستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي يمكننا خلطها ببعضها وتجعلنا نحصل في النهاية على النتيجة التي نرغب الوصول إليها.
مكونات خلطة لتنعيم وتكثيف الشعر
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان صغيرتان من حبة البركة المطحونة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة لتنعيم وتكثيف الشعر
- قومي بتمشيط الشعر جيدا بواسطة المشط الخشبي وقومي بعمله إلى عدة أقسام.
- ثم أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها تماما.
- بعد تقليب مجموعة الزيوت ببعضها قومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من حبة البركة المطحونة وعليكي بدمجها جيدا مع خلطة الزيوت.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة السحرية على جميع فروة رأسك وفي جميع البصيلات ومن الجذور حتى الأطراف حتى تتمكنين من دخول هذه الخلطة في جميع بصيلات الشعر.
- أتركي هذه الخلطة على شعرك لمدة ليلة كاملة، وقومي في اليوم التالي على غسل شعرك بالماء الفاتر وبالشامبو المناسب وكرري عمل هذه الوصفة يوميا وخلال عشرة أيام فقط سوف تحصلين على شعر كثيف وناعم كالحرير ويبدو بشكل جذاب.
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