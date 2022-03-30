نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قرفة تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون رجعة بطريقة صحية وغير مضرة في المقال التالي
مشكلة الشيب تعتبر من المشاكل الكبرى التي من الصعب أن نصل إلى علاج مناسب لحلها، فقد نجد عدد كبير من الناس الذين يعانون من مشكلة الشعر الأبيض بالرأس يقومون بإستخدام الصبغات الكيميائية أو الحناء وغير ذلك، ولكن من المعروف أن إستعمال الصبغات يكون في المنزل حيث يتم شرائها من المحلات أو الصيدليات، أو من الممكن أن نقوم بعمل الصبغة في صالونات التجميل وفي كلتا الحالتين تكون ضارة جدا علي الشعر فهي تقوم بالفعل على تلوين الشعر وإسترجاع الشعر باللون الأسود أو باللون المرغوب فيه.
ولكن بعد مرور عدة أيام سوف يتم ظهور الشعر الأبيض كما كان بل أنه يزداد ويظهر بكثرة، وغير ذلك فهذه الصبغات تتلف الشعر تماما ويتدهور وتكون السبب في تساقط الشعر وجفافه، فلكي نقضي نهائيا على مشكلة الشيب وعدم ظهور الشعر الأبيض مرة أخرى لابد من إستخدام خلطة طبيعية مثل خلطة القرفة، فهي قادرة على القضاء على الشعر الأبيض بشكل نهائي ويظل مفعولها يستمر لفترة طويلة جدا ومع تكرار هذه الخلطة سوف نتخلص تماما من هذه المشكلة ونستعيد الشعر بلونه الطبيعي، وذلك يحدث من خلال مزج القرفة البودر مع عدد من المكونات الطبيعية والتي يتم ذكرها في الخطوات الآتيه.
مكونات خلطة القرفة لعلاج الشيب
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القرفة البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النسكافية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل خلطة القرفة لعلاج الشيب
- يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القرفة البودر ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النسكافية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.
- وبعد ذلك قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها.
- ويتم وضع هذه الخلطة علي الشعر بشرط أن نقوم بتمشيطه أولا ثم نضع قبعة على الشعر ونتركه بهذه الطريقة حوالي ساعة أو أكثر ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو.
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