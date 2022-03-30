طريقة البفتيك الكداب في البيت بنص كيلو لحمة واعزمي براحتك في رمضان

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طريقة البفتيك الكداب ، البفتيك الكداب من الأكلات المميزة التي تزين السفرة في كل المناسبات، ومائدة شهر رمضان، لها ركن خاص في قلوب الكثير، وأيضًا من الأكلات الرئيسية التي تقدم في كبار المطاعم، ولكن هل تعلمي سيدتي أنه بإمكانك إسعاد جميع أفراد أسرتك، بتقديم طبق البفتيك الكذاب في البيت بخطوات بسيطة، وبطعم مميز، نحن الآن سنقدم لكِ سيدتي ست البيت التي تريد تحضير وجبات المطاعم في البيت بأسهل الطرق، طريقة البفتيك الكداب بمكونات بسيطة، وبطريقة سهلة جدًا ستذهلون كل أفراد أسرتك ويسألونك على الطريقة، ولكنكِ ستجعلينها وصفتك السرية. طريقة البفتيك الكداب المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة كبيرة من البصل المبشور.

كوبان من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

معيار نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملح / فلفل اسود حسب الرغبة.

عدد 3 بيض.

كوب من الدقيق. مكونات التغليف ملعقة صغيرة ممسوحة من القرفة الناعمة.

عدد ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

عدد 3 بيض مخفوق جيدًا.

رشة ملح وفلفل أسود.

كوب من الدقيق.

مقدار كوب من البقسماط. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به كلًا من البيض + الدقيق + البصل + البابريكا + القرفة + الزنجبيل + الملح + الفلفل الأسود واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم ضعي اللحم المفروم واستمري في الخلط جيدًا.

ابدئي بتشكيل اللحم المفروم على شكل أقراص.

حضري بيض متبل بالملح والفلفل، وكذلك وعاء به دقيق متبل، مع وعاء آخر به بقسماط متبل.

ثم ضعي اللحم الذي سيتم تشكيله ثم وضعه بالبيض ثم الدقيق ثم البقسماط، حتى يتم تغليفه تمامًا.

قومي بتحمير في زيت غزير حتى يصبح باللون الذهبي. أسهل طريقة عمل البفتيك الكداب المكونات نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة من البصل مفروم ناعم.

كوبان ونصف من البقسماط.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

معيار نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحونة.

1/2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

عدد 2 بيضة.

ملح / فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة التحضير ضعي في وعاء عميق كلًا من اللحم المفروم + البصل + البابريكا + الثوم + القرفة + الزنجبيل + البهارات + نصف كوب من البقسماط + بيضة واحدة.

امزجي كل المكونات معًا جيدًا حتى تصبح المكونات كلها متجانسة وناعمة.

شكلي اللحم بأحجام متساوية ولا تنسي أن تضعي كيس بلاستيك بين كل قطعة حتى يسهل عليكِ ازالته.

احتفظي باللحم بعد تشكيله في الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم اخرجيها وقومي بغمسها في الدقيق أولًا ثم البيض ثم البقسماط ثم ضعيه في الفريزر مرة أخرى قبل القلي لمدة ربع ساعة.

وأخيرًا احرصي على أن يكون الزيت غزير وساخن جدًا. عمر شويل - جدة طريقة البفتيك الكداب في البيت بنص كيلو لحمة واعزمي براحتك في رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة البفتيك الكداب في البيت بنص كيلو لحمة واعزمي براحتك في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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