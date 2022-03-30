خلطة طبيعية سحرية لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة وإزالة الأسمرار والتصبغات من أول أستخدام

من أكثر المناطق التي تسبب العديد من الضيق والإحراج للكثير من الفتيات هي المناطق الحساسة لأن الغالبية من الناس لا يهتمون بهذه المناطق مما تجعلها تبدو بلون أغمق من لون الجسم، وتعتبر من أكثر الأخطاء التي تقع بها العديد من السيدات وتسبب إسمرار في هذه المناطق هي عدم تغيير الملابس الدخلية بشكل مستمر وعدم الحرص على النظافة بشكل مستمر خاصة في مناطق تحت الإبط والبيكيني، وترغب هؤلاء الفتيات في تفتيح هذه المناطق حتى لا يتم وضعهم في المواقف المحرجة وتستخدم في الحصول على تفتيح هذه المناطق العديد من الوصفات التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل بأغلى الاسعار.

مكونات خلطة لتفتيح المناطق الحساسة

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة لتفتيح المناطق الحساسة