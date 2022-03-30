نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية سحرية لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة وإزالة الأسمرار والتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي
من أكثر المناطق التي تسبب العديد من الضيق والإحراج للكثير من الفتيات هي المناطق الحساسة لأن الغالبية من الناس لا يهتمون بهذه المناطق مما تجعلها تبدو بلون أغمق من لون الجسم، وتعتبر من أكثر الأخطاء التي تقع بها العديد من السيدات وتسبب إسمرار في هذه المناطق هي عدم تغيير الملابس الدخلية بشكل مستمر وعدم الحرص على النظافة بشكل مستمر خاصة في مناطق تحت الإبط والبيكيني، وترغب هؤلاء الفتيات في تفتيح هذه المناطق حتى لا يتم وضعهم في المواقف المحرجة وتستخدم في الحصول على تفتيح هذه المناطق العديد من الوصفات التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل بأغلى الاسعار.
مكونات خلطة لتفتيح المناطق الحساسة
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة لتفتيح المناطق الحساسة
- أحضري طبق متوسط الحجم وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها جيدا قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من القهوة مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بتقليب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
- بعد الإمتزاج والتجانس الجيد قومي بوضع هذه الخلطة الجبارة تحت الإبط وفي مناطق البيكيني مع العلم أثناء وضعك لهذه الخلطة قومي بفرك هذه المناطق جيدا لمدة خمسة دقائق.
- أتركي هذه الخلطة على خلطة تحت الإبط ومناطق البيكيني لمدة تصل من خمسة وثلاثون دقيقة إلى خمسة وأربعون دقيقة، بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الخلطة من هذه المناطق.
- بعد الفرك الجيد عليكي بغسل المناطق بالماء الفاتر جيدا بعد غسلها جيدا بالماء قومي بتنشيفها بقطعة من القماش القطنية وإستخدمي المرطب المناسب لنوع جلدك.
- كرري عمل هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في كل إسبوع حتى تتمكني من الحصول على مناطق جميلة وبيضاء وجذابة خلال أقل وقت ممكن.
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