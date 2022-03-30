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تبحث معظم السيدات والأمهات عن الوصفات أو المأكولات المفضلة بالنسبة للأطفال أو بالنسبة لأسرتها فالأكلة التي يعشقها كل الكبار والصغار بلا إستثناء هي السمبوسة، حيث أنها تتميز بمذاق جميل ورائع وغالبا يكثر وجود هذه الأكلة في شهر رمضان فيمكن أن نقوم بعملها بالعديد من الطرق سواء مقلية أو في الفرن، ولكن عندما تكون مقلية فهي تحتوي على نسبة كبيرة جدا من الزيت فإذا قومنا بعملها في الفرن، فقد تكون صحية أكثر ولا يوجد بها نقطة زيت وغير ذلك أن هذه الطريقة تكون سريعة وسهلة ولا تأخذ وقت كثير في تجهيزها. مكونات قلي السمبوسة بدون زيت باكيت واحد من عجينة السمبوسة.

كمية مناسبة من الجبنة الرومي المبشورة.

كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا.

كمية مناسبة من الجبنة الشيدر المبشورة.

كمية مناسبة من شرائح الزيتون الأسود والأخضر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي. طريقة عمل قلي السمبوسة بدون زيت نقوم أولا بتجهيز الخلطة التي يتم حشو السمبوسك بها حيث نحضر طبق مناسب ونضع به كمية مناسبة من الجبنة الشيدر المبشورة ونضيف كمية مناسبة من الجبنة الرومي المبشورة.

وبعد ذلك يتم إضافة كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا وقومي بوضع كمية مناسبة من شرائح الزيتون الأخضر والأسود ونضع ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

وقومي بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ونحضر شرائح السمبوسة ويتم حشو السمبوسك بخلطة الجبن ويتم لفها على شكل مثلث ولابد من الحرص جيدا عند غلقها في النهاية حتى لا تتساقط منها الحشوة.

ويتم إحضار صينية خبز مناسبة ونضع بها قطعة من ورق الألمونيوم وقومي بدهن الورق بالقليل من الزيت ونضع السمبوسك الذي تم حشوه في الصينية.

وبعد الإنتهاء قومي بدهن السمبوسك بالزيت ويتم دهنه بإستخدام الفرشاة ثم يتم إدخال الصينية في الفرن، ونتركها حتى يكون السمبوسة لونها ذهبي أو باللون المرغوب فيه ونقوم بإخراجها ونحضر طبق مناسب للتقديم ونضع به السمبوسة و يتم تقديمه بهذه الطريقة. عمر شويل - جدة بدون ما تشرب زيت وبطريقة صحية أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بطعم لذيذ وجنان - ثقفني

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