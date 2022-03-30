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يعد الخبز من المخبوزات الضرورية والتي لابد من توافره بجانب كل المأكولات والوجبات اليومية، فقد توجد الكثير من أنواع الخبز المختلفة ومن ضمن هذه الأنواع هو العيش البلدى أو خبز التورتيلا أو عيش الطاسة أو عيش الزبادي وغير ذلك العديد، ومن الممكن أن نقوم بعمل الخبز بعدة طرق مختلفة، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم إليكم طريقة عمل عيش الطاسة فهذا العيش يتميز بمذاق لذيذ وجميل، وغير ذلك فهو خفيف جدا وسهل الهضم ومكوناته بسيطة ومتوافرة في أي مطبخ. مكونات عيش الطاسة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ. طريقة عمل عيش الطاسة نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الماء الدافئ ثم نضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونقوم بتغطية الطبق ونتركهم لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا لكي يتضاعف حجمها.

وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء كبير ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر ويتم تقليبهم مع بعض وقومي بإضافة خليط الخميرة إلى خليط الدقيق بشكل تدريجي ونستمر في عجن كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة للحصول على عجينة متماسكة وطرية.

ونترك هذه العجينة حوالي عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم ونتركها حتى ترتاح ثم قومي بفرد هذه الكور ليكون سمكها مناسب.

ونحضر طاسة مسطحة غير لاصقة ونضعها على نار هادئة وعند تسخين الطاسة يتم وضع كرات الخبز بعد فردها ونتركه على النار ليكون لونه ذهبي من الوجهين. عمر شويل - جدة بدون فرن أعملي عيش الطاسة السريع بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة ألذ وأحلي من المخابز - ثقفني

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