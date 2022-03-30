نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت ال10 دقائق السريع بمكونات غير مكلفة وبطريقة مقرمشة ودايبة دوب ألذ من الجاهز في المقال التالي
المقرمشات التي تنجذب لتناولها العديد من الأطفال والكبار ويستخدمونها في وجبات الإفطار الأساسية مع الشاي أو الحليب وهو البسكويت، حيث يعتبر البسكويت متعدد الأنواع والحشوات ويوجد هناك البسكويت المحشو بالعجوة والبسكويت السادة والبسكويت بالفانيليا وغيرها من الأنواع المختلفة من البسكويت، وترغب العديد من السيدات عن عمل بعض الوصفات الخاصة بالبسكويت لتقديمه باشهى طعم ويرغبون بعمله بطريقة صحية خالية من أي مواد حافظة على عكس التي تباع في المحلات التجارية التي إذا قومنا بتناولها نصاب بالعديد من الأمراض المختلفة والتي من المحتمل في ان تؤدي إلى الوفاة، وعمل البسكويت من الوصفات السهلة البسيطة التي يمكننا عملها في المنزل بمكونات لا تحتاج إلى تكلفة عالية.
مكونات بسكويت العشر دقائق
- كوبان إثنان ونصف من الدقيق.
- كوب واحد من السمنة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- حبتان من البيض.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
طريقة عمل بسكويت العشر دقائق
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به كوبان ونصف من الدقيق مع كوب إلا ربع من السكر مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تختلط.
- بعد إختلاط المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة كوب واحد من السمنة مع كوب واحد من الحليب السائل مع حبتان من البيض وعليكي بعجن المكومات مرة أخرى حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- بعد الحصول على هذا القوام من العجين، قومي بترك العجينة لمدة ساعة واحدة حتى ترتاح قليلا بعد ذلك قومي بتحضير صينية كبيرة وعليكي بدهنها بالسمنة.
- ثم قومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب الشكل الذي ترغبين به وقومي برصه في الصينية وقومي بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج.
- بعد نضج صينية البسكويت ووصولها إلى اللون الذهبي قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها لتبرد قليلا بعد ذلك قومي بتقديمه في طبق تقديم ويصبح جاهز لتناوله بأشهى وألذ طعم مع المشروبات الأخرى التي ترغبين بتناولها بجانبه.
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