بسكويت ال10 دقائق السريع بمكونات غير مكلفة وبطريقة مقرمشة ودايبة دوب ألذ من الجاهز

المقرمشات التي تنجذب لتناولها العديد من الأطفال والكبار ويستخدمونها في وجبات الإفطار الأساسية مع الشاي أو الحليب وهو البسكويت، حيث يعتبر البسكويت متعدد الأنواع والحشوات ويوجد هناك البسكويت المحشو بالعجوة والبسكويت السادة والبسكويت بالفانيليا وغيرها من الأنواع المختلفة من البسكويت، وترغب العديد من السيدات عن عمل بعض الوصفات الخاصة بالبسكويت لتقديمه باشهى طعم ويرغبون بعمله بطريقة صحية خالية من أي مواد حافظة على عكس التي تباع في المحلات التجارية التي إذا قومنا بتناولها نصاب بالعديد من الأمراض المختلفة والتي من المحتمل في ان تؤدي إلى الوفاة، وعمل البسكويت من الوصفات السهلة البسيطة التي يمكننا عملها في المنزل بمكونات لا تحتاج إلى تكلفة عالية.

مكونات بسكويت العشر دقائق

كوبان إثنان ونصف من الدقيق.

كوب واحد من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

حبتان من البيض.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق