لن تصدقي ذلك حواجب كثيفة ورموش طويلة وقوية من الأسبوع الأول بديل المايكروبليدنج

لن تصدقي ذلك حواجب كثيفة ورموش طويلة وقوية من الأسبوع الأول بمكونات بسيطة وفعالة بديل المايكروبليدنج الطبيعي، إليكي سيدتي كيفية الحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة باستخدام هذه الوصفة الفعالة المثبتة، سنحتاج إلى البصل لتحضير الوصفة حيث أن البصل غني بالكبريت وفيتامين ج والبوتاسيوم والمعادن الأساسية الأخرى التي تحفز نمو شعر الحواجب والرموش، كما أن البصل يحسن إنتاج أنسجة الكولاجين اللازمة لنمو شعر الحواجب والرموش، كذلك البصل يقوى بصيلات شعر الحاجبين والرموش كما نحتاج إلى زيت الزيتون، فهو يحفز نمو الرموش ويقويها كذلك نحتاج إلى فيتامين ه فهو يغذي ويقوي الرموش والحواجب.

لن تصدقي ذلك حواجب كثيفة ورموش طويلة

تتكون وصفة تطويل الرموش و تكثيف الحواجب من العناصر التالية :

حبة بصل صغيرة الحجم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

1 كيس صغير من مسحوق الشاي.

بضع قطرات من فيتامين ه ويمكنك استبداله بكبسولة زيت فيتامين ه.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي

خذ البصلة وقشرها لتزيل القشرة الخارجية ثم قم ببشرها باستخدام مبشرة ناعمة للحصول على مبشور البصل، وبعد ذلك يسكب البصل المبشور في مقلاة مع إضافة زيت الزيتون ثم حرك قليلاً وبعدها ضع المقلاة على نار هادئة، واستمر في تسخين المكونات لمدة 5 دقائق مع تجنب حرق المكونات وبعد ذلك خذ جرة صغيرة، وقم بتصفية الخليط فيها باستخدام مصفاة لاستخراج الزيت فقط وتحضير وصفة تطويل الرموش و تكثيف الحواجب، والآن حصلنا على مزيج من زيت البصل وزيت الزيتون، ثم أضف إلى الزيت مسحوق الشاي وامزج بشكل جيد مع إضافة بضع قطرات من فيتامين ه وامزج مجدداً.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

لتطبيق الوصفة استخدم فرشاة نظيفة أو أعواد قطنية ثم اغمس الفرشاة في المزيج، ثم ضعيه على حاجبيك ورموشك وطبقي هذه الوصفة على رموشك وحواجبك مساءا قبل النوم، ثم اتركي المزيج على رموشك وحواجبك طوال الليل وفي الصباح اغسله بالماء جيداً، طبقي هذه الوصفة كل يوم وسوف تحصل على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الاستخدام، ستحصل على رموش وحواجب كثيفة وقوية ويمكنك الاحتفاظ بهذه الوصفة في الثلاجة لفترة طويلة مع تحضير بديل المايكروبليدنج الطبيعي.