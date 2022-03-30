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يعد الفطير المشلتت من ضمن الأكلات المحببة والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل أغلبية الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وفي العديد من الدول، لذلك يفضلون معظم الناس شراء الفطير الفطير المشلتت جاهز من المخابز، حيث أنه يتميز بطعم شهي جدا ولكن تفضل أغلبية الأمهات عمله في المنزل بطريقة أسرع وأسهل ومذاقه يكون أحلى بكثير من الجاهز. مكونات الفطير المشلتت كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

كوبان كبيران من السمنة البلدى الذائبة.

كوب واحد كبير من الزبدة المذابة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من القشطة. طريقة عمل الفطير المشلتت نقوم بتحضير طبق كبير ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إلى الدقيق ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثم يتم وضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها وبعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض ويتم وضع كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد أو بإستخدام العجان الكهربائي ونستمر في عجنها لمدة عشر دقائق تقريبا لكي نحصل على عجينة متماسكة.

ثم يتم تغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف تقريبا لكي تختمر ويزداد حجمها وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ونقوم بتشكيل هذه العجينة إلى ست كرات متساوية في الحجم ويتم دهنهم بالزيت ونتركهم لمدة نصف ساعة لكي يسهل فردها.

ثم نقوم بفرد ثلاث كرات منهم لتكون على شكل دائري وسمكها يكون رقيق جدا ونضع الثلاث كرات بعد فردهم فوق بعض بشرط أن يتم دهنها بخليط من السمنة والزبدة بين كل طبقة.

وبعد ذلك يتم تكويرهم مرة أخرى ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع بها هذه الكرة ونفردها في الصينية ثم ندهن الفطيرة بكمية من القشطة ويتم إدخالها الفرن ونتركها لتكون باللون الذهبي. عمر شويل - جدة بكيلو دقيق وبطريقة فرد مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت على الطريقة المصرية الأصلية بطعم طري ولذيذ - ثقفني

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