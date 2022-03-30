نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكياج المراهقات المبتدئات في البيت خطوة بخطوة من الصفر وأهم الأساسيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكياج المراهقات المبتدئات ، تحتاج الفتيات الصغيرة لمعرفة ما هي طريقة تطبيق المكياج البسيطة الناعمة، التي تبرز إطلالتها بدون أن تظهر بشكل مبالغ فيه، وأيضًا حتى لا تتسبب في تلف بشرتها من البداية، واليوم قررنا أن نقدم لك آنستي الجميلة طرق تطبيق مكياج المراهقات في البيت، مع معرفة أهم النصائح التي يجب إتباعها حتى تحافظين على بشرتك، وأيضًا تظهرين بالشكل الجمالي الذي تحلمين به.

مكياج المراهقات المبتدئات

نعلم أنكِ تريدين الظهور بإطلالة مميزة وأيضًا بما يتناسب مع عمرك، وبالطبع تحافظين على بشرتك من أضرار منتجات التجميل، وهذا ما دفعنا للبحث عن طرق تساعدك في تطبيق مكياج المراهقات في البيت، مع معرفة أهم النصائح التي صرحوا بها الخبراء وأطباء الجلد، والتي جاءت كالآتي:-

أولًا: تنظيف البشرة

احرصي على استخدام مواد تنظيف مناسبة لنوع بشرتك، لا تحتوي على مواد كيميائية، وتأكدي أنه يجب اختيار مواد تتغلغل لأعمق درجات بشرتك لتجعلها نظيفة وجميلة، بالإضافة إلى تجفيفها وترطيبها.

ثانيًا: تجهيز البشرة قبل الميكب.

رطبي بشرتك باستخدام مرطب مناسب، على سبيل المثال لا يمكنك استخدام مرطب يحتوي على زيوت إذا كانت بشرتك دهنية، لذا على أساس بشرتك قومي بتطبيق المرطب الخاص بها.

ثالثًا: واقي الشمس

إذا كنت ستخرجين من المنزل في الصباح وخاصًة وقت الظهيرة، احرصي على أن تستخدمي واقي الشمس بعامل حماية مناسب، حتى لا تصاب بشرتك بالاسمرار، وتستطيعين الحفاظ بإطلالتك لأطول وقت ممكن.

رابعًا: إصلاح المشاكل التي تعانين منها مع بشرتك

في تلك الخطوة ستقومين بتغطية كل الآثار والشوائب التي تعانين منها باستخدام مواد التجميل، مثل الهالات السوداء.

يمكنك استخدام خافي للعيوب لتغطيتها بالكامل، واحرصي على استخدام أصبعك البنصر لأنه أخف بطريقة التربيت.

ويمكنك استخدام فرشاة صغيرة أيضًا، وبالطبع يفضل استخدام كريم مرطب للعين حتى تقومين بتنظيفها مساءً.

خامسًا: القضاء على مشاكل حب الشباب

من ضمن المشاكل التي تعاني منها أغلب الفتيات في سن المراهقة هي ظهور بثور حب الشباب، وآثاره المزعجة، الآن يمكنك الحصول على الإطلالة التي ترغبين بها باستخدام خافي العيوب الكونسيلر.

ولكن احرصي على ألا تكون مصابة بالعدوى، بالإضافة لاستخدام كريم الأساس والذي يجب أن يكون بدرجة مناسبة للون بشرتك.

سادسًا: استخدمي كريم BB أو كريم CC مع مرطب

ننصحك باستخدام كريم BB أو كريم CC إذا كانت بشرتك تبدو شاحبة، لأنه سيعمل على توحيد لونها.

ولكن احرصي سيدتي على استخدام كريمات بلون أفتح أو أغمق.

هذا بالإضافة لضرورة استخدام احمر الخدود أيضًا بشكل بسيط على الخدين ومنطقة الجبين والانف وأخيرًا الذقن.

سابعًا: استخدام البودرة الثقيلة

تلك الخطوة خاصة بالفتيات التي تعاني كثيرًا من مشاكل البشرة الدهنية، عن طريق وضعي القليل من البودرة لتثبيت المكياج، وبهذه الطريقة ستزيلين الدهون الزائدة، وسيصبح الوجه غير لامع.

ثامنًا: مكياج العيون

إذا كنت مبتدئة ننصحك دومًا باستخدام الماسكرا الشفافة، حتى لا تتلطخ عيونك، وأيضًا لا تمزقين رموشك.

واحرصي عند تطبيقها عدم تحريك الرموش واجعليها مشدودة

وبالطبع قبل تطبيق الماسكرا ضعي الكحل لرسم عيونك لكن لاتكثري حتى لا تتسببين في إفساد مظهرك.

تاسعًا: ترتيب الحواجب

إذا كانت حواجب طويلة وفوضوية، قومي بفرده بكل سهولة باستخدام فرشاة الحاجب، ولا تحاولين قصها.

ثم استخدمي الماسكرا الشفافة لترتيبها وحتى تظهر بلون لامع.

ويمكنك زيادة لمعانها بتمرير الفرشاة أكثر من مرة.

عاشرًا: أحمر الشفاه

في آخر خطوة لديكِ نوصيك باستخدام مرطب الشفاه طوال اليوم، وإذا رغبت في استخدام احمر الشفاه يجب ألا يكون باللون الصريح، يفضل اختيار الألوان الوردية، مع استخدام مثبت للمكياج.