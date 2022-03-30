وصفة القهوة المعجزة لتفتيح وتبييض وتقشير منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار للأبد

تبييض المناطق الحساسة هي من ضمن الأشياء الضرورية التي ترغب جميع الفتيات في أن تحصل عليها وتريد أن تقضي تماما على السواد الذي يوجد في هذه المناطق، ومن أمثلة المناطق الحساسة هي منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط وكذلك الركب والأكواع وغير ذلك، وقد توجد الكثير من العوامل التي يكون لها دور كبير جدا في ظهور الإسمرار في المناطق الحساسة، فمثلا منطقة البيكيني تكون بهذا اللون نتيجة لإرتداء ملابس غير مناسبة مثل الحرير لذلك ينصح دائما بإرتداء الملابس القطنية وأيضا نتيجة لزيادة في الوزن.

ففي هذه المنطقة يحدث إحتكاك وأن هذا الإحتكاك يجعل الجلد باللون الغامق، وكذلك يكون بسبب عدم تنظيف هذه المنطقة بطريقة جيدة بمعني أن لابد من تقشيرها وإزالة الجلد الميت الذي يتراكم عليها نتيجة عدم تنظيفها بإستمرار، وكذلك الأمر في منطقة تحت الإبط ولكن إضافة إلى كل هذا أن إستخدام مزيلات العرق التي تباع في الأسواق والتي تحتوي علي مواد كيميائية ضارة تتسبب في ظهور اللون الأسمر، فينصح بإستخدام وصفات طبيعية تساعد على تبييضها فالوصفة السحرية التي تساعد على ذلك هي وصفة القهوة، فهي من أقوى الوصفات التي يكون لها القدرة في تفتيح المناطق الحساسة بكل سهولة وفي أسرع وقت.

مكونات وصفة القهوة لتبييض المناطق الحساسة

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض المناطق الحساسة