بدون فرن حضري فطائر الدجاج المفروم بالمقلاة بطريقة سهلة وبطعم لذيذ

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فطائر الدجاج المفروم ، من الأكلات الشهية واللذيذة التي تقدم كطبق جانبي أو أساسي على السفرة في الغداء أو العشاء بجانب أنواع مختلفة من السلطات و الصوص المختلف مثل الزبادي أو صوص الكاتشب، فهي أكلة شهية ولذيذة وخفيفة جداً، وتتكون هذه الفطائر من عجينة سهلة وبسيطة جداً ومكوناتها موجودة داخل كل منزل فهي مكونات بسيطة جداً، ويتم حشوها بالدجاج فهو يعتبر من أكثر الحشوات التي يعتبر سعرها مناسب للجميع وفي متناول الجميع وتمتاز بمذاق رائع وجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الدجاج المفروم بخطوات سهلة وبسيطة جداً داخل المنزل.
مكونات عمل فطائر الدجاج المفروم بالمقلاة
تتكون الفطائر من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الحشوة
- نصف كيلو من الدجاج المفروم.
- حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- حبة من الجزر مبشورة ناعم.
- 2 فص من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة من الفلفل الحار مبشور حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل فطائر الدجاج بالمنزل وهي كما يلي:-
- أولا نقوم بإحضار وعاء كبير ويتم فيه نخل الدقيق والملح باستخدام منخل الدقيق للتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الماء تدريجياً ثم نبدأ بالعجن جيد باليد أو بواسطة العجان الكهربائي.
- نستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وغير ملتصقة بجوانب الوعاء.
- ثم نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق وتغطى بفوطة نظيفة وتترك لترتاح حتى يسهل فردها.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بتجهيز الحشوة نضع مقلاة بها ملعقة من الزيت على نار متوسطة، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم والثوم مع التقليب المستمر حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ثم يضاف نصف كيلو الدجاج المفروم مع الجزرة المبشور وحبة الفلفل الحار المبشورة حسب الرغبة مع التقليب المستمر.
- يضاف نصف ملعقة الزنجبيل وملعقتين من صلصة الطماطم ورشة الملح وملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع التقليب جيداً.
- ثم يترك الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً، ثم نقوم بفرد كل كرة من العجين على سطح صلب مرشوش بالدقيق على شكل دائرة حتى تكون بسمك رقيق.
- ثم نضع ملعقتين من الحشوة في منتصف العجينة ثم نلم أطراف العجينة على الحشوة ونكورها جيداً، حتى يتم تغطية حشوة الدجاج ثم نفردها قليلاً بواسطة النشابة.
- تكرر نفس الخطوات حتى ننتهي من كمية كور العجينة المتواجدة معنا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة تيفال ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت، ثم نضع الفطائر في المقلاة على نار هادئة حتى تنضج جيداً وتكتسب اللون الذهبي قليلاً.
- ثم نراعي تقليبها على الجانبين حتى تنضج تماماً وتأخذ نفس اللون من الجانبين، ثم ترفع فطائر الدجاج عن النار وتقدم على طبق التقديم بألف صحة وعافية.
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