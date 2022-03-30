نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف ازيل الشيب بدون صبغة وتخلص نهائياً من الشعر الأبيض بسر وصفة جدتي السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص كيف أزيل الشيب بدون صبغة خاصة النساء الذين يحاولون الهروب من الصبغة لما لها من مساوئ كثيرة على الشعر، حيث إنهم مضطرين لاستخدامها على فترات متقاربة كلما أنبت الشعر الأبيض من جديد، وكثرة استخدام المواد الكيميائية تعرض الشعر للتلف تمامًا لذلك يلجأون إلى استخدام المواد الطبيعية.

كيف أزيل الشيب بدون صبغة

يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعطي نفس النتائج التي تعطيها الصبغة بدون إلحاق الشعر بأي أضرار ومن ضمن هذه الوصفات الآتي:

وصفة أوراق الكاري

أوراق الكاري من المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة الشيب بالإضافة إلى أنها تحفز البصيلة على زيادة نسبة الميلانين، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى للشعر ويتم استخدامها كالآتي

المكونات

كمية صغيرة من أوراق الكاري.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه زيت جوز الهند ومعه أوراق الكاري.

يترك الوعاء على النار حتى يتحول الخليط إلى اللون الأسود.

يرفع من على النار ويترك لمدة لا تقل عن ساعة حتى يبرد تمامًا.

يوضع الخليط على الشعر ولا يقتصر على الشعر فقط، بل يتم تدليك فروة الرأس أيضًا بهذا الخليط.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة واحدة وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر استخدام الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة القهوة السوداء

القهوة السوداء لها القدرة على التخلص من الشيب وذلك لأنها تترك لون بني داكن على الشعر ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

كوبان من الماء.

4 ملاعق كبيرة من القهوة السوداء.

طريقة التطبيق

تخلط المكونات مع بعضها وتوضع في وعاء على النار.

يترك الوعاء على النار حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان.

يرفع الخليط من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا.

يوضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في إزالة الشيب.

في نهاية مقال كيف أزيل الشيب بدون صبغة ذكرنا بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في التخلص من الشعر الأبيض، وذكرنا المكونات التي نحتاج إليها، والخطوات التي يتم تطبيقها للحصول على نتائج جيدة عند الاستمرار على استخدامها.