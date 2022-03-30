خلطات سحرية لتبيض البشرة بسرعة والتخلص من الهالات السودا

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تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء، تعد تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء من أكبر الأحلام التي يريدون تحقيقها معظم الفتيات والنساء، لأن الهالات السوداء والبشرة الغير فاتحة يسببوا لهم الكثير من الإحراج أمام أنفسهم وأمام الغير، مما يجعلهم يذهبون لشراء منتجات باهظة الثمن لتحقيق هذا الحلم، ولكن يفشلون، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طرق طبيعية تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء. مكونات وصفة عصير الخيار والبطاطس: 1/2 كوب صغير من عصير الخيار الطازج.

كوب صغير من عصير البطاطس. طريقة التحضير: امزجي عصير البطاطس مع مقدار عصير الخيار جيدا، حتى يمتزجوا، ثم وزعي الخليط على بشرتك وضعي قطعتين من القطن بعد غمسهم في الخليط على منطقة العين، ثم اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.

قومي بغسل بشرتك بالماء البارد، ثم كرري هذا الخليط لمدة سبع أيام متتاليين. مكونات الطماطم والليمون: خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

5 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم. طريقة التحضير: اخلطي عصير الليمون مع مقدار عصير الطماطم جيدا، ثم وزعي الخليط على بشرتك، خاصة منطقة أسفل العينين، ثم اتركي الخليط حتى يجف.

قومي بغسل بشرتك بالماء البارد، ثم كرري هذا الخليط مرتين في اليوم. مكونات وصفة الكركم ودقيق الحمص: خمسة جرام من الكركم.

ربع ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1/4 ملعقة كبيرة دقيق حمص.

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم. طريقة التحضير: اخلطي دقيق الحمص مع مقدار الكركم، وعصير الطماطم، وعصير الليمون جيدا، حتى يتكون خليط متجانس.

وزعي الخليط على وجهك ومنطقة العينين، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق.

قومي بغسل بشرتك بالماء البارد، ثم كرري هذا الخليط مرتين في الأسبوع. مكونات وصفة النعناع و الطماطم: ست ملاعق من عصير النعناع.

6 ملاعق عصير طماطم. طريقة التحضير: امزجي عصير الطماطم مع مقدار عصير النعناع جيدا، حتى يختلطوا، ثم وزعي الخليط على وجهك ومنطقة العينين.

اتركي الخليط على وجهك حتى يجف، ثم اغسليه بالماء البارد، ثم كرري هذا الخليط لمدة 7 أيام متتاليين. مكونات وصفة الكركم وعصير الأناناس: رشة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان عصير أناناس. طريقة التحضير: امزجي عصير الأناناس مع مقدار الكركم جيدا، ثم وزعي الخليط على وجهك ومنطقة العينين.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة عشر دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد، وكرري هذا الخليط لمدة أسبوع. عمر شويل - جدة خلطات سحرية لتبيض البشرة بسرعة والتخلص من الهالات السودا - ثقفني

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