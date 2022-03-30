نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من الشيب بطرق طبيعية حتى لو كان يغزوه الشعر الأبيض بدون صبغات لتغطية مثالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات التخلص من الشيب بطرق طبيعية وذلك لأن المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات الجاهزة تؤثر على الشعر بشكل سلبي وتترك له الكثير من الأضرار مثل التقصف، الجفاف، التلف، تساقط الشعر بشكل مبالغ فيه لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للتخلص من الإحراج الذي يسببه الشيب.

التخلص من الشيب بطرق طبيعية

الشيب ليس له سن محدد، ويوجد بعض الأشخاص الذين يصابون به في سن صغير جدا لذلك يلجأون إلى بعض الطرق الطبيعية في التخلص منه.

خلطة الشاي الأسود

يعتبر الشاي الأسود من المواد الطبيعية التي تعطي الشعر اللون الداكن، بالإضافة إلى أنه يعطيه اللمعان الذي تحتاجه كل فتاة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

2 كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الشاي.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ووضع الماء فيه، ثم يتم إضافة الشاي أيضًا.

يتم وضع الوعاء على النار ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

يوضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط بدون إضافة الشامبو.

تكرر هذه العملية مرة واحدة من كل أسبوع للحصول على نتيجة جيدة في التخلص من الشيب.

وصفة الحناء

الحناء لديها القدرة على صبغ الشعر الأبيض بدون أي أضرار بل على العكس تمامًا فهي تعطيه الكثير من الفوائد ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

4 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.

2 ملعقة صغيرة من أوراق الشاي.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من البلسم.

طريقة التطبيق

يتم إحضار كوب من الماء ويتم وضع مسحوق الحناء فيه، ويتم تقليبه ويغطى ويترك طوال الليل من المساء حتى الصباح.

توضع أوراق الشاي في الماء المغلي وتترك فيه فترة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم إضافة خليط الشاي على الحناء ويتم إضافة عصير الليمون إليهم مع التقليب جيدًا حتى تتداخل المكونات.

يتم وضع الخليط على الشعر ويراعى التوزيع على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لفترة معينة لا تقل عن ساعة كاملة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر فقط، ويفضل عدم غسل الشعر بالشامبو حتى يستقر لون الشعر.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الشهر للتخلص من الشعر الذي يتم إنباته من جديد.

في نهاية مقال التخلص من الشيب بطرق طبيعية ذكرنا بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها بكل أمان بدون أن تترك أي آثار سيئة على الشعر، وذكرنا المكونات والخطوات التوضيحية الخاصة بكل وصفة.