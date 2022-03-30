نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القهوة المعجزة لتبييض الجسم بالكامل وإزالة السيلوليت والبثور لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

تعاني السيدات من مشكلة السيلوليت وسواد البشرة والسبب في ظهور هذه المشاكل الحمل والولادة والسمنة المفرطة والتعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، ونتيجة لذلك يحدث ترهل للجلد وتظهر بقع وخطوط تكون بلون مختلف عن الجلد واليوم نقدم لكم خلطة القهوة لتبييض الجسم والتخلص من السيلوليت نهائيا فتابعونا. خلطة القهوة المعجزة لتبييض الجسم وإزالة السيلوليت المكونات: 2 ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من دقيق الأرز.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: وعاء ونضع به القهوة مع دقيق الأرز والسكر ثم يضاف زيت الزيتون مع جوز الهند ونعجن بماء الورد لحين الحصول على قوام كريمي. نغسل البشرة جيدا بالماء الساخن من أجل فتح المسام ثم ندهن الخليط السابق بحركات دائرية ويترك لمدة 15 دقيقة. ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الخلطة تزيل الجلد الميت وتساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تجعل البشرة بيضاء وتزيل السيلوليت بكل سهولة. ينصح بتكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على أفضل نتيجة بعد ذلك ضعي مرطب على البشرة مثل زيت اللوز الحلو. وصفات طبيعية لتبييض الجسم وإزالة السيلوليت القهوة والملح: المكونات: 2 كوب من القهوة المطحونة.

كوب من الملح الخشن.

2 ملعقة من العسل.

3 ملاعق زيت زيتون.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع الملح وباقي المقادير السابقة ثم ندلك الجسم المبلل بهذا الخليط ويترك لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر. تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لتفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراقة وإزالة البقع الداكنة والسيلوليت والجلد الميت بكل سهولة. 2. الطين الأخضر وزيت الزيتون: المكونات: 2 كوب من الطين الأخضر.

نصف كوب ملح البحر.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ماء دافئ. طريقة التحضير والاستخدام: بولة صغيرة ونضع بها جميع المكونات الجافة ثم يضاف الزيت مع الماء ونقلب للحصول على معجون سميك. يوزع الخليط على الجسم بالكامل وينصح بتغليف أماكن تواجد السيلوليت استرتش واتركيه لمدة ساعة ثم يغسل بالماء. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لتبييض البشرة وشد الجلد وإزالة السيلوليت وتساهم أيضا في التخلص من الدهون. عمر شويل - جدة خلطة القهوة المعجزة لتبييض الجسم بالكامل وإزالة السيلوليت والبثور لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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