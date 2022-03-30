نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيت سحري أقوي من البوتوكس والفيلر يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة في دقائق معدودة هتصغري سنوات في المقال التالي

التجاعيد تكون عبارة عن طيات تظهر في البشرة بعد عمر الأربعين وتبدأ بالظهور في الوجه واليدين والسبب الأساسي في ظهورها العلامات التعبيرية التي نقوم بعملها، ولكن هذه التجاعيد تسبب مشاكل كثيرة وخاصة للسيدات ويلجأ البعض في الوقت الحالي لشد البشرة بالبوتوكس والفيلر ولكن هذه الطريقة لها مخاطر كثيرة ولذلك سوف نقدم لكم زيت سحري لإزالة التجاعيد نهائيا. زيت سحري أقوي من البوتوكس يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة المكونات: ملعقة أرز مطحون.

ربع كوب زيت زيتون.

2 ملعقة زيت جوز الهند.

نصف ملعقة شاي أخضر. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضع به الأرز المطحون مع الشاي الأخضر وباقي المكونات ونقلب جيدا ثم نرفع المزيج على حمام ماء ساخن. ونقلب لمدة 10 دقائق للاستفادة من الزيوت واندماج المكونات مع بعض نضعها جانبا ثم تصفي ونحفظها في برطمان زجاجي. نغطي هذا البرطمان بورق ألومنيوم ويوضع في مكان مظلم لمدة 3 أيام بعد ذلك نضع من هذا الزيت السحري قبل الذهاب للنوم. يوميا ولمدة أسبوع وفي الصباح نغسل البشرة بالطريقة المعتادة لن تصدقي النتيجة من أول استخدام سوف تبدأ التجاعيد بالاختفاء تدريجيا. وصفات طبيعية لإزالة التجاعيد وشد البشرة الزبادي وزيت الزيتون: المكونات: 5 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نضع المقادير السابقة مع بعض في وعاء ونقلب جيدا ثم يوزع الخليط على الوجة والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر ويجفف جيدا حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وبالتالي يقوم بغلق المسام الواسعة.

ويساعد أيضا على تطهير البشرة ويجعلها مشدودة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة واثار الندوب. 2. ملح البحر والطماطم: المكونات: حبة طماطم.

2 ملعقة كبيرة ملح البحر.

ملعقة من العسل.

كريم مرطب. طريقة التحضير والاستخدام: نقطع الطماطم إلى نصفين ونغمسها في العسل والملح ثم ندلك الوجه والرقبة وجميع أماكن تواجد التجاعيد بهذا المزيج.

نتركها لمدة 5 دقائق ثم تغسل بالماء تساعد الطماطم في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد لاحتوائها على الليكوبين وتساهم في الحصول على بشرة بيضاء نقية.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة ويمكن استبدال الملح بالسكر الخشن أيضا. عمر شويل - جدة زيت سحري أقوي من البوتوكس والفيلر يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة في دقائق معدودة هتصغري سنوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيت سحري أقوي من البوتوكس والفيلر يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة في دقائق معدودة هتصغري سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.