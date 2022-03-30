احذر تجاهلها.. 4 علامات واضحة في القدمين تدل على ارتفاع السكر في الدم بشكل جنوني تعرف عليها قبل فوات الأوان

أصبح مرض السكر منتشر بصورة كبيرة فلا يوجد منزل واحد لا يخلو منه مريض سكر وذلك بسبب تجاهل الكثير منا والإفراط في تناول السكريات فإذا كنت تعاني من مرض السكر فيجب توخي الحذر وسرعة التوجه إلى الطبيب إذا ظهرت عليك بعض الأعراض فهو يؤثر على كل أعضاء ويؤثر على القدمين بشكل واضح وخطير ويمكن أن يصل إلى غرغرينا ويصل الموضوع إلى البتر فأكثر من 80% من حالات البتر هي حالات يمكن تجنبها وسوف نتناول هذا بالتفصيل.

ما هي العلامات التي يمكن أن تظهر على مريض السكر ويجب عليه توخي الحذر منها.

لمرض سكر كثير من العلامات سوف نوضح أهم العلامات التي توجد في القدم من خلال النقاط التالية ، يؤثر مرض السكر على القدمين بشكل واضح ظهور القرح بصورة واضحة على القدمين حيث أن ارتفاع نسبة السكر وانخفاض الأنسولين في الجسم يسبب اعتلال الاعصاب الحسية والحركية لدى مريض السكر.

ارتفاع السكر بصورة دائمة يسبب مشاكل في مفاصل القدمين من الأسفل كما يمكن أن يصل الأمر إلى تشوهات في تلك المفاصل.

إذا كنت مريض سكر وكنت تعاني من عدم الاحساس بالجزء السفلي من القدم فهذا يدل على ارتفاع السكر ويجب سرعة التوجه إلى الطبيب.

افتقار الشعور بالاهتزازات عند استخدام الشوكة الرنانة.

كيف يمكن علاج القدم السكري.

عندما تتواجد علامات السكر في القدم ويؤثر السكر على القدم كثيرا يجب أن تقوم بعدة أمور لعلاجها سوف نوضح طرق علاجها من خلال النقاط التالية..

ضبط نسبة السكر في الدم ليصل إلى 120 إلى ١٤٠ عن طريق ضبط الأطعمة التي نتناولها أخذ حقنة الأنسولين مرتين في اليوم وسرعة التوجه للطبيب للمساعدة في ضبط السكر.

إعادة تحسين الدورة الدموية في القدمين وعدم الوقوف لفترة طويلة.

تنظيف وإزالة الأنسجة الميتة حول القدمين.

معالجة الالتهابات بالمضادات الحيوية المناسبة وبمضادات الالتهاب.

معالجة الالتهابات والفطريات الموجودة بين الأصابع باستخدام مضاد الفطريات الصحيحة.

إعطاء النصائح للمريض عن كيفية تنظيف القدمين بصورة يومية حتى لا يصاب بالقدم السكري.

الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات والدهون التي ترفع نسبة السكر وتخرب البنكرياس وتعمل على خفض الأنسولين في الجسم فيجب توخي الحذر منها وعدم الاستهانة بتلك الأمور.

سرعة التوجه إلى الطبيب قبل أن يزداد الأمر سوء ونضطر إلى أخر الحلول وهو البتر.

طرق الوقاية من مرض السكري

يمكن الوقاية من مرض السكر بأستخدام هذه الطرق ضرورة ابو الوقاية من مرض السمنه حيث أنهن إثبتت الدراسات ان المصابين بمرض السمنه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري عن غيرهم وايضا يجب الاهتمام بممارسة الأنشطة البدنية حيث أنه ممارسة الرياضة بشكل دوري يعمل على تقليل الوزن وأيضا تقليل مستوى السكر في الدم كما يعمل على زياده حساسيتك للانسولين بشكل سريع مما يعمل على الحفاظ