نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة السحرية لاخـراج الشمـع من الاذن والاوساخ بكل سهوله فى دقيقه واحده وبـدون ألـم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراكم الشمع من الأذن من أكثر المشاكل الصحية التي يجب الحرص على التخلص منها لأنه تسبب على المدي البعيد أضرار للسمع تصل الي فقدان حاسة السمع, ويتكون الشمع في الأذن كنوع من الحماية للجسم وذلك للتخلص من أي بكتيريا أو حشرات تدخل الأذن ولكن في حالة زيادته في الأذن فإنه يسبب أضرار, ويبحث الكثير ممن يعانون من الشمع الزائد عن طريقة للتخلص منه في الأذن دون التسبب في أي ألم وبسرعة, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية إزالة الشمع الزائد في الأذن بسهولة في البيت دون الشعور بأي ألم.

ما هي أفضل طريقة للتخلص من شمع الأذن بسهولة خلال دقيقة فقط.

ماء الملح من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من شمع الأذن وذلك لأن هذا الخليط يعمل على إذابة الشمع الزائد ويساعد في اخراجه من الأذن ويعمل على تعقيم الأذن بشكل جيد والتخلص من أي بكتيريا موجودة بها, ويتم استخدام هذا الخليط كالتالي:-

يتم وضع معلقة ملح على كوب ماء ويقلب كل منهم معًا.

يتم تبليل قطعة من القطن بالخليط ويتم لف القطن على عود خشبي ويتم تنظيف الأذن بالقطن.

يتم ترك القطنة في الأذن لمدة خمس دقائق حتى يذيت أي شمع وبالتالي يسهل إزالته من الأذن.

ما هي الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من شمع الأذن في البيت بسهولة

يتبع الكثير بعض العادات الخاطئة عند تنظيف الأذن من الشمع والتي يجب التوقف عنها ومنها استخدام أي أداة صغيرة لأنها قد تنزلق داخل الأذن ويصعب اخراجها, ويجب عدم أستخدام أي أداة حادة لأنها قد تسبب تلف في طبلة الأذن وفقدان لحاسة السمع, ويمكن تنظيف الأذن بسهولة من خلال زيت الأطفال وزيت الخروع وذلك من خلال الآتي:-

يتم خلط كمية من زيت الاطفال مع زيت الخروع ويوضع عليهم معلقة خل تفاح.

يتم سحب الخليط باستخدام سرنجة ويتم وضعها في الأذن وتترك خمس دقائق, وبعد ذلك

يتم سحب الخليط من الاذن مرة أخري.

بعد ذلك يتم شطف الأذن جيدا.

طرق يجب تجنبها عن أزالة الشمع من الاذن