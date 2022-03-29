نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفكر بالجراحة والإحراج بعد اليوم علاج البواسير بشكل نهائي وانت في منزلك بطريقة بسيطة وبدون أدوية وأطباء في المقال التالي
البواسير عبارة عن خروج جزء دموي يعمل على التحكم في إخراج الفضلات من فتحة الشرج، والأسباب في وجود البواسير هي الولادة والجلوس لفترات طويلة والإمساك أيضا قد يسبب البواسير، والأشخاص الذين يعانون من ضغط عصبي كل هذا من الأسباب التي تتسبب في الإصابة بالبواسير، ولذلك قد يكون أشخاص كثيرين يعانون من الإصابة بالبواسير، لذا قد يتناول المقال اليوم الأعراض والعلاجات الموضعية للبواسير.
أعراض البواسير
- الشعور بالألم أثناء الإخراج.
- الرغبة في دخول المرحاض كل فترة قصيرة.
- نزول إفرازات لونها اصفر بعد عملية الإخراج.
كيفية علاج البواسير بدون تدخل جراحي
- البابونج يعمل على التخلص من البواسير بوضعه في ماء ويتم الجلوس في هذا الماء.
- عمل كمادات الثلج فهي تعمل كمضاد للالتهابات.
- هلام الصبار في ماء دافئ يقلل الآلام بالجلوس به.
التعليمات التي يجب اتباعها للتخلص من البواسير
يجب إتباع بعض التعليمات لكي لا تتعرض للإصابة بالبواسير، وهي كما يلي:
- مراعاة عدم إطالة الجلوس اثناء دخولك الحمام.
- الجلوس بطريقة صحيحة وعدم الجلوس لفترة طويلة.
- يجب مراعاة تجنب الضغوط النفسية.
- كما يجب اللجوء إلى الطبيب في الحالات الحرجة.
- تغير النظام الغذائي عند الإصابة بالبواسير.
تجنب الوجبات السريعة والأيس كريم.
- يجب مراعاة تناول الأطعمة المصنعة واللحوم.
- يجب أن يتناول مريض البواسير الأطعمة التي تحتوي على الألياف من الخضروات والفاكهة والبقوليات.
- بالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة تلين البراز حتى يسهل التخلص منه بدون تعب.
- شرب كمية كافية من الماء والسوائل وهذا يسهل عمل الالياف لتلين البراز.
- نضيف الألياف إلى النظام الغذائي وإنما ببطء بحيث لا يعمل هذا على زيادة الغازات في البطن.
- يجب الجلوس في حمام دافئ بإنتظام.
- يعتبر الفازلين من أهم العلاجات المنزلية التي تخفف من آلام البواسير، وذلك من خلال تنظيف فتحة الشرج وتجفيفها، ثم خلط ملعقة من زيت الزيتون مع الفازلين، ونضع منها على الجزء المصاب.
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