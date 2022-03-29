لا تفكر بالجراحة والإحراج بعد اليوم علاج البواسير بشكل نهائي وانت في منزلك بطريقة بسيطة وبدون أدوية وأطباء

البواسير عبارة عن خروج جزء دموي يعمل على التحكم في إخراج الفضلات من فتحة الشرج، والأسباب في وجود البواسير هي الولادة والجلوس لفترات طويلة والإمساك أيضا قد يسبب البواسير، والأشخاص الذين يعانون من ضغط عصبي كل هذا من الأسباب التي تتسبب في الإصابة بالبواسير، ولذلك قد يكون أشخاص كثيرين يعانون من الإصابة بالبواسير، لذا قد يتناول المقال اليوم الأعراض والعلاجات الموضعية للبواسير.

أعراض البواسير

الشعور بالألم أثناء الإخراج.

الرغبة في دخول المرحاض كل فترة قصيرة.

نزول إفرازات لونها اصفر بعد عملية الإخراج.

كيفية علاج البواسير بدون تدخل جراحي

البابونج يعمل على التخلص من البواسير بوضعه في ماء ويتم الجلوس في هذا الماء.

عمل كمادات الثلج فهي تعمل كمضاد للالتهابات.

هلام الصبار في ماء دافئ يقلل الآلام بالجلوس به.

التعليمات التي يجب اتباعها للتخلص من البواسير

يجب إتباع بعض التعليمات لكي لا تتعرض للإصابة بالبواسير، وهي كما يلي: