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البطاطس من الأطعمة التي يفضلها ويرغب جميع المواطنين دائما من تناول جميع الأطعمة المختلفة بجانب البطاطس فهي من الأكلات التي لا يخلو منها أي منزل في أي وقت كما يمكنكم تحضير البطاطس المقلية البطاطس المسلوقة أو البطاطس المطبوخة بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل الوصفات وسوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة مثل المطاعم العالمية وكما يحبها جميع الأطفال تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة خلال الفقرات القادمة. المقادير المطلوبة لتحضير البطاطس المقرمشة يمكنكم عمل البطاطس المقرمشة بكل سهولة من خلال المقادير الآتية: بطاطس.

زيت.

مياه ساخنة.

ملح.

خل. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة يمكنكم تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: في البداية يجب عليكم تقشير البطاطس وتقطيعها بسمك واحد سم.

ثانيا في قدر على النار يجب عليكم وضع المياه والملح ويتم تركها حتى الغليان.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الخل.

ثم يتم بعد ذلك إضافة الخل. ثم نقوم بوضع أصابع البطاطس في المياه لمدة خمس دقائق.

في مقلاة على النار نقوم بوضع الزيت وننتظر حتى يسخن.

ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت ونتركهم لمدة سبع دقائق.

ثم يتم رفع البطاطس المقلية على ورق المطبخ من أجل التخلص من الزيت بشكل نهائي. طريقة عمل البطاطس بوصفة ماك

المكونات: بطاطس مسلوقة.

زيت.

خميرة فورية.

كمون.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

كاري.

كركم.

مياه.

بهارات البطاطس. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بوصفة ماك يمكنكم عمل البطاطس المقرمشة بوصفة ماك بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: يتم هرس البطاطس المسلوقة.

ثم يتم تشكيلها حسب الرغبة .

وبالطبع يجب عليكم وضع الدقيق والخميرة والبهارات في وعاء.

كما يجب الإشارة أن هذا الخليط يجب أن يكون سائل.

ثم يتم ترك الخليط ليتخمر.

ثم يتم إحضار البطاطس وغمسها في الخليط.

ثم يتم إحضار البطاطس وغمسها في الخليط. في مقلاة نقوم بوضع الزيت وننتظر حتى يسخن.

ثم يتم وضع البطاطس في الزيت ونتركها سبع دقائق.

ثم يتم رفع البطاطس المقلية على ورق المطبخ حتى يتم التخلص من الزيت. عمر شويل - جدة طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بتاعه ماك وكنتاكي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني

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