احذر تناول الفشار للأطفال أضرار لا تعد ولا تحصي أبرزها «العمي و خراج اللثة»

الفشار من الوجبات الخفيفة الشائعة وأحد أشهر الأطعمة على مستوى العالم التي يقبل إليها الجميع، وهو من أنواع المسليات التي قد يعشقها الصغار أكثر من الكبار، وهو من الوجبات الخفيفة التي يعرف عنها عدم قدرتها على إعطاء الجسم فائدة أو تحسين الصحة بشكل عام، إلى أنه يحتوي على عدد من الفيتامينات العديدة المهمة للجسم.

أضرار الفشار

الفشار كأي مكون غذائي له مجموعة من الأضرار كما له مجموعة من الفوائد وسنتعرف على أضراره لتجنبها، لتكون كالاتي:

احتوائه على بعض المكونات الغيرصحية فالأصناف المعدة تجاريًا تكون سعراتها الحرارية عالية، والمكونات غير صحية.

زيادة نسبة الكريسترول في الدم.

زيادة نسب الصوديوم في الجسم.

احتوائه على عدد من المواد الحافظة أو الصناعية.

الفشار به حمض الفيتيك والذي يضعف قدرات الجسم على امتصاص مواد غذائية معينة.

الأسرع في العرضة للتلوث وقد تنتج عن هذه العرضة بعض السموم التي تصيب الجسم بالأمراض.

يعمل على سد الشهية لأولئك الذين يحاولون زيادة وزنهم.

قد يكون في الفشار مركبات مشبعة بالفلور، أكياس الفشار التي توضع في الميكروف قد تؤدي إلى احتوائها بكميات كبيرة على المركبات الخاصة بالفلور.

أحتوائه على مجموعة من الزيوت الغير مهدرجة، وهي أحد أنواع الزيوت التي تصنف على أنها ضارة بالجسم.

نصائح لإعداد الفشار بشكل صحي

هناك مجموعة من الإرشادات التي تساعد في صناعة الفشار بصرة صحية بشكل أكبر من الطرق العادية، وهذه الإرشادات هي: