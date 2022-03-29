باسرار المحلات ..بسكوت العجوة الاصلى احلى من الجاهز واقتصادى ومغذى للاطفال هش وخفيف وطعمة رائع

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باسرار المحلات ..بسكوت العجوة الاصلى احلى من الجاهز ، البسكويت بالعجوة يتم تصنيفه من ضمن الحلويات الشرقية اللذيذة التي تجهز لها أغلب السيدات قبل حلول عيد الفطر المبارك، فهو من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد وتقوم الأمهات بتحضيره بأشكال وطرق عديدة ومختلفة.
كما أن البعض الآخر منهم أو المبتدئين في تحضير البسكويت بالعجوة يقومون بالبحث عن أسهل طريقة لعمل البسكويت أو الكحك بالعجوة، ونحن سوف نقدم لكم أسهل طرق يمكنها أن تساعدك سيدتي عندما تقبلين على تحضير كحك وبسكويت العيد بالعجوة.
باسرار المحلات ..بسكوت العجوة الاصلى احلى من الجاهز
عمل البسكويت بالعجوة من طرق الذي يتمك البحث عنها خلال هذه الفترة لذلك حرصنا على أن نقدم إليك سيدتي من خلال السطور القادمة أسهل طرق عمل البسكويت بالعجوة في البيت على طريقة السيف فاطمة أبو حاتي التي يتم تحضيره بهذه الطريقة البسيطة والغير مكلفة كما يلي:
مقادير البسكويت بالعجوة:
- 3 كوب دقيق أبيض.
- 1 كوب سمن.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 2/1 كوب سكر ناعم.
- 2 ملعقة نشا.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كيس فانيليا.
- 1 كيس بكينج بودر.
- 2/1 كيلو عجوة مضاف لهم 3 ملعقة زبدة مذابة.
طريقة تحضير البسكويت بالعجوة:
- في وعاء يتم وضع السكر والسمن ويضرب باستخدام المضرب الكهربائي فهو يساعد على خلطهم مع بعضهم بشكل سريع حتى أن يصبح لديك قوام متجانس يشبه قوام الكريمة.
- ثم يتم وضع البيض مع الفانيليا واستمري في خفق المكونات مع بعضها.
- ثم يتم وضع الدقيق المنخول في وعاء أخر مضاف له البكينج بودر والملح ثم يضاف للمكونات السابقة تدريجياً.
- ابدئي في خلط المكونات مع بعضها مرة أخرى حتى أن تصبح ناعمة وطرية اتركيها جانباً لترتاح قليلاً.
- ثم يتم تحضير العجوة ودمجها من الزبدة ومن ثم يتم فرد العجينة على سطح المطبخ ثم يتم فرد العجوة على العجينة.
- يتم غلق البسكويت ويقطع بالطريقة الذي ترغبين بها.
- قومي سيدتي بإحضار صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت.
- ابدئي في رص حبات البسكويت بالعجوة بها وضعي الصينية في الفرن الحمي مسبقاً.
- انتظري قليل من الوقت حتى ينضج تماماً ويصبح باللون الأصفر الذهبي.
- اخرجيه وتركيه ليهدأ ثم يتم تقديمه مع كوب من الشاي أو الحليب أو العصير الطازج وبالهناء والشفاء.
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