باسرار المحلات ..بسكوت العجوة الاصلى احلى من الجاهز واقتصادى ومغذى للاطفال هش وخفيف وطعمة رائع

باسرار المحلات ..بسكوت العجوة الاصلى احلى من الجاهز ، البسكويت بالعجوة يتم تصنيفه من ضمن الحلويات الشرقية اللذيذة التي تجهز لها أغلب السيدات قبل حلول عيد الفطر المبارك، فهو من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد وتقوم الأمهات بتحضيره بأشكال وطرق عديدة ومختلفة.

كما أن البعض الآخر منهم أو المبتدئين في تحضير البسكويت بالعجوة يقومون بالبحث عن أسهل طريقة لعمل البسكويت أو الكحك بالعجوة، ونحن سوف نقدم لكم أسهل طرق يمكنها أن تساعدك سيدتي عندما تقبلين على تحضير كحك وبسكويت العيد بالعجوة.

باسرار المحلات ..بسكوت العجوة الاصلى احلى من الجاهز

عمل البسكويت بالعجوة من طرق الذي يتمك البحث عنها خلال هذه الفترة لذلك حرصنا على أن نقدم إليك سيدتي من خلال السطور القادمة أسهل طرق عمل البسكويت بالعجوة في البيت على طريقة السيف فاطمة أبو حاتي التي يتم تحضيره بهذه الطريقة البسيطة والغير مكلفة كما يلي:

مقادير البسكويت بالعجوة:

3 كوب دقيق أبيض.

1 كوب سمن.

1 بيضة كبيرة الحجم.

2/1 كوب سكر ناعم.

2 ملعقة نشا.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كيس فانيليا.

1 كيس بكينج بودر.

2/1 كيلو عجوة مضاف لهم 3 ملعقة زبدة مذابة.

طريقة تحضير البسكويت بالعجوة: