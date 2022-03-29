نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب ١٠ دقائق بدون مفرمة لحمة ومقادير مظبوطة في المقال التالي
نجد أن كفتة الأرز من أشهى أنواع الكفتة التي يمكن أن تذوقها فهي تتميز بطعم شهي ولذيذ جدا ويجب على ربات المنازل أن تقوم بعملها دائما في المنزل فهي سهلة للغاية لا تأخذ أكثر من عشر دقائق وسوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل كفتة الأرز
نجد أن كفتة الأرز تتكون من مكونات بسيطة جدا توجد في كل منزل سوف نوضح مكونتها من خلال الأسطر القادمة..
المكونات:
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- ٢ كوب ارز مطحون.
- ملح.
- فلفل اسود.
- بابريكا.
- فص ثوم مهروس.
طريقة التحضير:
- نحضر اللحمة مع مفروم البصل والبقدونس والثوم والأرز وجميع التوابل.
نضع جميع المكونات في الخلاط ونضربهم سويا حتى يتجانسوا.
- نضع الخليط في وعاء.
- نقوم بعد ذلك بإحضار ماء البصل ثم نقوم بغمس إصبعنا به ثم نقوم بتصبيع الكفتة بواسطته.
- توضع أصابع الكفتة في صينية داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لكي تتماسك.
- نضع بعد ذلك الكفتة في صينية مدهونة بالزبدة داخل الفرن.
- تكون درجة الحرارة حوالي ١٨٠ درجة عند تسوية الكفتة.
- بعد تمام النضج نخرجها ونقدمها وبالهناء والشفاء.
فوائد مطحون الأرز للبشرة
- لا يقتصر مطحون الأرز على استخدامه في الأطعمة فقط وانما له استخدامات كثيرة لا حصر لها سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
يقوم بتفتيح البشرة.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس.
يوحد لون البشرة.
- يقلل تجاعيد البشرة .
- يحتوي على كولاجين مغذي للبشرة.
ينعم البشرة.
- ينظف البشرة من الشوائب وأثار الحبوب.
يقوم بالتخلص من البثور الموجودة في البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب ١٠ دقائق بدون مفرمة لحمة ومقادير مظبوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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