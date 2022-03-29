أسهل وأسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب ١٠ دقائق بدون مفرمة لحمة ومقادير مظبوطة

نجد أن كفتة الأرز من أشهى أنواع الكفتة التي يمكن أن تذوقها فهي تتميز بطعم شهي ولذيذ جدا ويجب على ربات المنازل أن تقوم بعملها دائما في المنزل فهي سهلة للغاية لا تأخذ أكثر من عشر دقائق وسوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كفتة الأرز

نجد أن كفتة الأرز تتكون من مكونات بسيطة جدا توجد في كل منزل سوف نوضح مكونتها من خلال الأسطر القادمة..

المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

بقدونس مفروم.

٢ كوب ارز مطحون.

ملح.

فلفل اسود.

بابريكا.

فص ثوم مهروس.

طريقة التحضير:

نحضر اللحمة مع مفروم البصل والبقدونس والثوم والأرز وجميع التوابل.

نضع جميع المكونات في الخلاط ونضربهم سويا حتى يتجانسوا.

نضع جميع المكونات في الخلاط ونضربهم سويا حتى يتجانسوا. نضع الخليط في وعاء.

نقوم بعد ذلك بإحضار ماء البصل ثم نقوم بغمس إصبعنا به ثم نقوم بتصبيع الكفتة بواسطته.

توضع أصابع الكفتة في صينية داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لكي تتماسك.

نضع بعد ذلك الكفتة في صينية مدهونة بالزبدة داخل الفرن.

تكون درجة الحرارة حوالي ١٨٠ درجة عند تسوية الكفتة.

بعد تمام النضج نخرجها ونقدمها وبالهناء والشفاء.

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