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يعتبر ارتفاع الكوليسترول في الدم من الأشياء التي تمثل خطرًا على صحة الجسم وذلك بسبب جهل بعض الأشخاص وتناول بعض الأطعمة الخاطئة المليئة بالدهون والسكريات التي تسبب رفع نسبة الكوليسترول في الجسم مما يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بجلطات القلب والنوبات القلبية التي بمكن تؤدي إلى الموت وسوف نتناول في هذا المقال العلامات التي توضح ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم وماذا علينا أن نفعل عند الشعور بذلك. العلامات التي تؤكد على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم من أهم العلامات الجلدية التي تظهر على المريض والتي توحي بزيادة نسبة الدهون المشبعة والدهون الثلاثية والكوليسترول التي تسبب تراكم الدهون تحت وفوق جفن العين بصورة ملحوظة. ظهور الدهون بصورة ملحوظة في منطقة الكوع أو على الركبة هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم بشكل عالي جدًا وقد تكون هذه الأمور وراثية فخطورة الأمراض الدهنية تقع على البنكرياس. الشعور بالنوبات القلبية وعدم الارتياح يجب سرعة التوجه إلى الطبيب. الشعور بالحرقان أو قبضة في الصدر والشعور بالآلام ناحية الكتف الأيسر يشير ذلك إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. أسباب رفع نسبة الكوليسترول في الدم. العوامل الوراثية من أهم أسباب رفع نسبة الكوليسترول في الدم.

الإفراط من تناول السكريات والحلويات من أسباب رفع نسبة الكوليسترول في الدم.

الإفراط من تناول الدهون والأطعمة الدسمة يسبب تراكم الدهون ورفع نسبة الكوليسترول في الدم ويسبب انسداد الشرايين والجلطات.

كيفية التخلص من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تجنب تناول الحلويات والسكريات والأطعمة الدسمة.

الأكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تكون صحية بشكل أكبر من الأطعمة الأخرى.

عمل التمارينات اللازمة يوميًا التي تساعد على التخلص من الكوليسترول ودهون الجسم. عمر شويل - جدة انقذ صحتك فورا .. 4 علامات تحذيرية في الجسم تشير إلى ارتفاع مخيف في نسبة الكوليسترول بالدم - ثقفني

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