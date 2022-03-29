عصير المغنسيوم والزنك والاوميجا ٣ يكافح التوتر والأرق يغينك عن شراء المكملات الغذائية والنوم العميق

لقد انتشر عصير المغنسيوم كثيرا خلال الفترة الماضية فاصبح ينتشر انتشارا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا وعلى موقع البحث جوجل لنجد بأن هناك تساؤلات ما هو عصير المغنسيوم أو التساؤل عن كيفية تحضير عصير المغنسيوم لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح مكونات العصير وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عصير المغنسيوم

يتكون عصير المغنسيوم من مكونات سهلة وبسيطة فهو يتكون من مجموعة من الفواكه والمكسرات التي تحتوي على عناصر غذائية كبيرة سوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

حبة موز.

بذور يقطين.

تمر.

كوب ماء.

حبات سمسم.

لوز.

طريقة التحضير:

نضع كوب الماء في الخلاط ونضع عليه اليقطين و٤ حبات التمر، السمسم، اللوز.

نقوم بخفق جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع العصير في الكوب ثم نقوم بتناوله مرة يوميا.

فوائد عصير المغنسيوم

من أبرز فوائد عصير الماغنسيوم: