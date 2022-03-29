ضاع عمرنا بنقور الباذنجان غلط.. فكرة جبارة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

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تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق فعالة وسريعة لتقوير الكوسة والباذنجان لتحضير المحشي، خاصةً في المناسبات والعزائم، فهي تأخذ وقت طويل أثناء التقوير، فنقدم لكي سيدتي طريقة سريعة لتقوير المحشي الكوسة والباذنجان في دقائق وستتمكنين من تقوير كمية كبيرة تصل لخمس كيلو في دقائق نقدمها لكي خطوة بخطوة في مطبخنا اليوم.
طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ
يعتبر محشي الكوسة والباذنجان من المحاشي المفضلة عند الكثير لطعمه الشهي واللذيذ، كما أنه من الوجبات الرئيسية في العزائم والمناسبات، إلا أنه يأخذ وقت طويل عند التحضير وتقويره، لكن إذا قمتي بإتباع هذه الخطوات الآتية ستقومين بتقوير 5 كيلو من الكوسة والباذنجان في دقائق دون الحاجة إلى استخدام المقوار، وهو كالآتي: –
تعتبر السكين من أهم الأدوات المستخدمة في تقوير المحشي ولا غنى عنها، فإنها تساعد في إنجاز التقوير، نحضر سكين رفيعة ونقوم بالتخلص من رأس الباذنجان ورأس الكوسة ثم بعدها نقوم بإدخال سن السكين وتدويره حتى يتم تفريغهم من الداخل ويصبحوا فارغين، ويمكن استبدال السكين بقطاعة التفاح، ومن ثم غسل الكوسة والباذنجان جيدًا بالماء بعد التخلص مما بداخلهم ثم نقوم بتصفيتهم بالمصفاة ليتخلصا من الماء الموجود بهم، ومن ثم نقوم بتحضير الحشوة الخاصة بالمحشي.
طريقة عمل خلطة المحشي
المقادير المطلوبة:
- 3 كوب من الأرز المصري.
- 1 كيلو من عصير الطماطم.
- 2 حبة بصل مقطعة لقطع صغيرة.
- 4 فصوص من الثوم مقطعين لقطع صغيرة.
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة الجاهزة.
- 1 ربطة من الشبت.
- 1 ربطة من الكزبرة.
- 1 ربطة من البقدونس.
- 1 مرقة دجاج.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ¼ ملعقة صغيرة كمون.
طريقة تحضير الخلطة:
- نقوم بغسل الأرز جيدًا بالماء.
- نضيف الخضرة المقطعة والبصل المقطع وعصير الطماطم والثوم والصلصة والتوابل ثم نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها لتصبح الخلطة جاهزة.
- نقوم بحشو الباذنجان والكوسة بهذه الخلطة.
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