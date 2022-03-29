نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارثة صحية تهدد حياتك.. احذر من عادة ترك كوب من الماء بجانب السرير ليلًا هذه الأضرار الخطيرة قد تحدث في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف عند جميع الأشخاص أن الماء من أهم المشروبات التى لابد من تناولها بشكل يومي، وخاصة على الريق وقبل تناول الوجبات بفترة وبعدها بفترة، لأنها تساهم فى تسهيل عمليات الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، وعلاج الإمساك وزيادة الوزن، وكذلك تقضي على السموم المتواجدة فى الجسم، وتعالج الحصوات المتراكمة على الكلي، وغيرها من الأمراض التى تساهم الماء فى علاجها، حيث أن الماء الحياة الأساسية لكل إنسان وبدون الماء لا يقدر الإنسان على العيش، ولكن ترك كوب من الماء بجانبك ليلاً لتناولها فى الصباح يسبب عدة مشاكل صحية، يجب عليك معرفتها لتجنب استخدام هذه العادة مرة أخرى.

أضرار ترك كوب من الماء بالقرب من السرير ليلاً

يقوم بعض الأشخاص بتحضير كوب به كمية من الماء، وتركه بجانبهم على السرير، لتناول الماء ليلاً إذا شعر الشخص بالعطش، أو تناولها بعد الاستيقاظ لعلاج أمراض الجسم المختلفة، ولكن هذه العادة تسبب بعض المشاكل التى قد تؤثر على صحة الإنسان، ولابد من معرفتك لهذه الأضرار الصحية التى تصيب الإنسان عند ترك الماء بجانبه ليلا بدون غطاء.

1. نزول الحشرات فى الماء

عند ترك كوب من الماء بجانب ليلا دون غطاء، يمكن أن تتراكم داخل الكوب الحشرات ليلا وكذلك الأتربة دون ملاحظتك هذه المشكلة، وقد تتناول الماء دون النظر إليها قبل تناولها فى الصباح.

2. تغيير طعم الماء

ترك الماء ليلة كاملة فى إناء حتى الصباح يغير الماء طعمه، حيث يفضل تناول الماء مباشرة بمجرد فتح الصنبور، وكذلك يفضل أن يكون الكوب مغطى جيداً.

3. تكاثر الجراثيم فى الماء

الهواء يكون ملئ بالجراثيم الضارة، وعند ترك كوب الماء ليلا بدون غطاء تتراكم الجراثيم داخل كوب الماء وتتكاثر، وعند تناولها تصيب جسم الانسان بأمراض خطيرة.

4. الماء يصبح أكثر حموضة

يصبح الماء أكثر حموضة عند تركه فى الهواء مباشرة، حيث يمتص ثاني أكسيد الكربون الذى يسبب فى خفض الأس الهيدروجينى، وهذا الأمر لم يؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان ولكن يسبب فى تغير طعم الماء، ويصبح مذاقه مختلفا كثيراً، لذا يفضل تناول الماء بمجرد سكبه فى الإناء.