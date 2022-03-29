اذهلت الاطباء.. الزنجبيل وحبة البركة لنسف ونحت الكرش والجناب للابد بدون رجيم

تخلصي من الكرش نهائيًا من خلال مشروب الزنجبيل وحبة البركة، فالكرش من أكثر الأمور المزعجة التي تؤثر في المظهر الخارجي وقد تتسبب في بعض الإحراج للشخص الذي يعاني منه ومشاكل في الثقة بالنفس، ويظهر الكرش في البطن بسبب عدة أسباب كما أن بعض الأشخاص يلجئون إلى طرق خاطئة لإزالة الكرش ولكن بدلًا من أن يعالجوه قد يضروا بأشياء أخرى، ومشروبنا اليوم كان من أفضل الوصفات التي يمكنك من خلالها التخلص من الكرش وترهلات الجسم بشكل نهائي.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل وحبة البركة لنسف دهون البطن

مكونات الطريقة: –

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

تفاح أخضر.

أناناس.

مريمية.

طريقة تحضير المشروب: –

قومي بوضع كل من الزنجبيل والمريمية وحبة البركة في قدر مناسب على درجة حرارة نار هادئة واتركيها لعدة دقائق حتى تغلي.

بعد أن تغلي قومي بتصفيتها من الشوائب ثم قومي بخفق التفاح والأناناس في الخلاط الكهربائي حتى يصبح خليط ناعم ثم أضيفيها إلى المشروب السائل المغلي.

اضربي الخليط مرة أخرى في الخلاط ثم قومي بصبه في كوب كبير وقومي بتناول كوبين يوميًا لمدة شهر كامل.

فوائد الزنجبيل لإزالة دهون البطن

للزنجبيل فوائده متعددة خاصة بإزالة الكرش ودهون الجسم نهائيًا وتتمثل فوائده في كل مما يلي: –

يعمل الزنجبيل على ضبط مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وكذلك الدهون الزائدة ويطرد الضار منهم.

يساهم في تحفيز عملية الهضم وخاصة عند تناول كوب منه في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار.

كي تتخلصي من طعمه المر يمكنك تحليته بالعسل فالعسل له فوائد عظيمة ولكنه لا يساهم في زيادة الوزن.

يحفز الزنجبيل عملية الأيض ويساهم في حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية خلال اليوم الواحد وبالتالي ينسف نسبة مناسبة من الدهون.

يمكنك بدلًا من عمل مشروبات بواسطة الزنجبيل أن تقومي بعمل خلطات ودهن البطن بها بواسطة زيت الزنجبيل وقومي بالتدليك لعدة دقائق وتساهم هذه الطريقة في نفس دهون البطن و السيلوليت وتعمل على طرد نسبة كبيرة من السوائل المخزنة داخل الجسم.