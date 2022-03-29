نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استغلي علب الكنز الفارغة وأعملي معجنات الأقماع المحشية اللذيذة وزيني مائدتك فى رمضان في المقال التالي

تعتبر معجنات الاقماع المحشية من المخبوزات اللذيذة، والتى تتميز بشكلها الذي يشبه القراطيس الذى يعطي السفرة منظر جميل عند وضعه عليها، ويعد نوع من المقبلات التى تقدم بجانب الأكلات وكنوع من التجديد فى رمضان وتزيين للمائدة وخاصة فى للمناسبات والعزومات ، كما أنها من الاشياء التى تفرح الأطفال كثيراً وتفتح شهيتهم على الأكل وذلك لما بها من حشوات، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني الإخباري على مكونات وطريقة تحضير معجنات الأقماع المحشية بالتفصيل. مكونات معجنات الأقماع المحشية تحتوي معجنات الأقماع المحشية من مكونات بسيطة وغير مكلفة وتتمثل فى مكونات للعجينة وللحشوة وهى كالتالي: ٤ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

بياض حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

كيس من البيكنج بودر. للوجه صفار حبة من البيض. للحشو صدر دجاجة مقطع مكعبات.

حبة متوسطة من البصل مقطعة مكعبات صغيرة.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ ثمرة من الجزر مقطعة مكعبات ومسلوقة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملح حسب الرغبة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الشطة.

٢ من كبد الدجاج مسلوقة ومقطعة مكعبات.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الليمون المخلل قطع صغيرة.

٢ قطعة من الجبنة البارميزان مقطعة قطع. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل معجنات الأقماع المحشية سهلة جداً وشكلها وطعمها جميل ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به الماء الدافئ ثم نضيف عليه الخميرة الفورية والملح والسكر وبياض البيض. نقلبهم مع بعض كويس حتى يذوب السكر ثم نضيف عليهم الزيت واللبن البودرة ونستمر فى التقليب. بعد ذلك نضيف كوبين من الدقيق ونضيف عليهم كيس البيكنج بودر ونضيف الكوب الثالث ونلم العجين لم بأطراف الأصابع وليس بالعجن. ثم نضيف الكوب الرابع شوية شوية مع اللم حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية ندهنها بالزيت ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر. فى ذلك الوقت نجهز الحشوة فى طاسة على النار نضع البصل ونضيف عليه زيت الزيتون ونقلب حتى يذبل شوية. ثم نضيق عليه قطع الدجاج ونقلب ونضيف عليهم الملح والفلفل والشطة والثوم البودر والليمون المخلل والزنجبيل ورشة الزعتر ونستمر فى التقليب. بعد ذلك نضيف عليها الجزر المسلوق وكبد الدجاج وديه بتدى طعم جميل للحشو وعندما تنضج نضيف عليها قطع الجبنة ونقلبها شوية على النار ثم نرفعها ونتركها جانباً. نأخذ حوالى ١٠ علب من الكنز ونقطع القاعدة اللى من فوق واللى من تحت ثم نطبقها ونقسمها نصفين زى ماهيه. ثم نلف كل قطعة على شكل قمع أو قرطاس ونساويه من فوق ونطبق طرفه علشان ما ننجرحش. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بشل مستطيل ونقطعها على شكل شرائط طويل. نلف كل شريط من العجين على أقماع الكنز اللى عملناها وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. نرصها فى صاج مدهون أو مفروش بورق الزبدة وندهنها من فوق بصفار البيض ونرش عليها شوية سمسم أو حبة البركة. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة ٢٠٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. بعد ما تخرج من الفرن نحشيها بالحشوة ونغمسها من فوق فى مايونيز وتغمس بعد ذلك فى الجبنة المبشورة المقطع مع بقدونس. بعد ذلك ترص فى طبق التقديم وبيبقى شكلها جميل جداً وبألف هنا وشفا. عمر شويل - جدة استغلي علب الكنز الفارغة وأعملي معجنات الأقماع المحشية اللذيذة وزيني مائدتك فى رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استغلي علب الكنز الفارغة وأعملي معجنات الأقماع المحشية اللذيذة وزيني مائدتك فى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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