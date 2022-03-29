نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. تخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هيفضل طازة كأنك لسه شرياه في المقال التالي
يعتبر محشي ورق العنب من الأطعمة المفضلة لدى الجميع وينتظره الكثير من العام للآخر، لأن له طعم مميز عن باقي أنواع المحاشي الأخرى، فهو يختلف عن غيره من المحاشي، ولكن المشكلة التى تواجه الجميع هى عدم توافره على مدار العام، لذا يقوم البعض بتخزينه في الفريزر، ولكن يجب البحث عن أفضل طريقة لتخزين ورق العنب التى لاتفقده لونه أو طعمه ، فهناك بعض الطرق لتخزين ورق العنب تؤدي إلى تقطيعه عند إخراجه من الفريزر لاعداده وتفقده لونه ولكن هنا سنتعرف على أفضل طريقة لتخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو غير ذلك.
طريقة تخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون
تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق واضمنها لتخزين ورق العنب يدون تغيير في أي من خصائصه، وتساعد على وجود ورق العنب لأفضل فترة ممكنة بدون أى تغيير به، وسنعرض لكم الطريقة فيما يلي؛
- أولا علينا إحضار ورق العنب وإزالة الجذور من جميع الأوراق ونقوم برصه فوق بعض.
- ثم نقوم بلفه حول بعض وادخاله في برطمان زجاجي حتى يتم امتلاء البرطمان على آخره.
- وبعد ذلك نقوم بوضع ماء عادى على ورق العنب في البرطمان حتى نهايته .
- ثم نقوم باحكام غلق البرطمان جيدا وأن يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة.
- نستطيع استخدامه وقت ما نريد ويحفظ هما لأطول فترة ممكنة بدون أى تغيير.
- هناك أكثر من طريقة لتخزين ورق العنب بطريقة جيدة وسنعرض لكم طريقة أخرى فيما يلي.
طريقة تخزين ورق العنب في الفريزر؛
- أولا علينا أن نحضر ورق العنب ونقوم بإزالة الجذور من جميع الأوراق.
- بعد ذلك نقوم برصه فوق بعضه ثم نضع في طبق فيل ونغلفه ونضعه في الفريزر حتى يتجمد.
- وعند استعماله نقوم بإخراجه من الفريزر ووضعه في ماء دافئ واستخدامه.
- ومن الممكن وضع ماء دافئ وعليه القليل من الزيت ونقوم بسلقه ثم نخرج ورق العنب ونتركه يبرد ثم نقوم بإزالة الجذور من جميع الأوراق ثم نرصه فوق بعضه ونضعه في أكياس بلاستيكية بالفريزر.
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