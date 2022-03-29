نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بسبوسة الحلواني في أقل من ثواني هخليكي أستاذه فيها وأسرار نجاحها وتماسكها وطراوتها في المقال التالي
البسبوسة نوع من الحلى الشرقي المتميز، ومن الممكن أن يتم عمل الخليط من البسبوسة من خلال الاستعانة بالمكونات التي تعطي أفضل مذاق للحلوى الطرية المثالية، وتعتبر وصفة البسبوسة سهلة لإعداد، ومن الممكن بواسطة مكونات بسيطة جدا أن تقومي بعمل البسبوسة وبأقل الإمكانات، وفيما يأتي نوضح أهم المقادير لتلك الخلطة من المقادير لعمل حلوى البسبوسة ومثل التي يتم شرائها من المحلات، حيث تعد الوصفة ممتازة ومكوناتها متوفرة وطريقة عملها متاحة وبخطوات سريعة ونتعرف عليها من خلال ما يلي.
مكونات إعداد البسبوسة
لا بد من أن تتوفر المكونات الآتي التعرف عليها بالفقرة القادمة للحصول على حلوى البسبوسة إحدى وصفات الحلى الشرقي عالية الطلب و السهلة والتي من الممكن تحضيرها بخطوات سريعة وتلك المكونات من الضروري أن يتم المزج الجيد لها بطريقة معينة ولا يتم العجن المستمر لها باليدين حيث أن كثرة الخلط ما بين كل المكونات يعمل على التحرير السريع لمادة الجلوتين من تركيبة الدقيق للبسبوسة ومن ثم ستكون بعد مرحلة التسوية في الفرن شديدة التيبس والجفاف ولحل هذه المشكلة يكون المزج التدريجي ما بين مختلف المكونات للحصول على خليط البسبوسة الناعم وسهل الإعداد، من الممكن أن يتم عمل البسبوسة في البيت من خلال الاتباع لخطوات بسيطة مع توفر المكونات الآتية للحصول على أفضل قوام لحلوى البسبوسة.
- كوبان من مكون دقيق البسبوسة.
- كوب حليب.
- ملعقة لبن بودرة.
- ربع كوب حليب مكثف.
- ملعقتان من الزبادي.
- ربع كوب عسل نحل.
- شربات ساخن.
- ملعقة بيكينج بودر صغيرة.
- نصف كوب من السمن البلدي.
طريقة تحضير وصفة البسبوسة
من أهم الخطوات الأساسية لعمل البسبوسة ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء ملائم.
- بعد الحصول على المكونات نقوم بوضع دقيق السميد مع السمن والتقليب المستمر.
- تتم إضافة المكونات بالكامل ولكن بالتدريج والتقليب يكون خفيف لكل المكونات.
- كما أنه بعد ذلك من الممكن تسوية البسبوسة على حرارة مائة وثمانين، مع تحليتها بعد ذلك باستعمال كمية من الشربات الساخن ومن المفضل تغطية البسبوسة بجوز الهند وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر بسبوسة الحلواني في أقل من ثواني هخليكي أستاذه فيها وأسرار نجاحها وتماسكها وطراوتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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