عشبة صغيرة لكن مفعولها جبار تعالج التهابات الحنجرة والحبال الصوتية والجهاز التنفسي وتقضي على السعال بسرعة عالية وداعا للأدوية

نجد أن الحنجرة والحبال الصوتية من أكثر الأجزاء داخل الجسم تتعرض إلى الإصابة بالفيروسات التي تسبب الإنفلونزا والتهاب الحلق واللوزتين، ونجد عند انتشار كوفيد ١٩يكون من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الفم أيضا والحنجرة والزول إلى الرئة لذلك قمنا بالبحث عن أفضل أنواع الأعشاب التي تعالج الحنجرة وتحسن من صحة الجهاز التنفسي والقضاء على الكحة لنجد أن عشبه اليانسون هي من أفضل أنواع الأعشاب استخدامنا لذلك وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال هذا المقال.

اليانسون للتخلص من التهاب الحنجرة

أن هذه الوصفة مهمة جدا يجب أن يتم تناولها ثلاثة مرات يوميا حتى تمام الشفاء وسوف نوضح أهم مكوناتها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

يانسون.

كوب ماء.

ملعقة عسل.

زنجبيل.

طريقة التحضير:

نحضر قطع الزنجبيل مع اليانسون ونضعهم في وعاء مع الماء على النار.

ونترك خليط اليانسون والزنجبيل على النار حتى تمام الغليان.

نرفع الخليط من النار ويسكب في كوب ونقوم بتحليته بالعسل.

نتناول المشروب كل صباح على الريق وفي المساء قبل النوم.

فوائد اليانسون