نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك منزلي غير مكلف لإزالة ترهلات الجلد وتبييض وشد الوجه والرقبة لبشرة مشدودة وأصغر سناً في المقال التالي

تعاني العديد من السيدات من وجود بعض المشكلات في البشرة ومن أكثر المشكلات مزعجة بالنسبة لكل سيدة هي ظهور التجاعيد في الوجه أو وجود ترهلات في البشرة، وتظهر هذه المشكلة نتيجة لتقدم السن كما أيضا تظهر بعض الخطوط الرفيعة التي تسبب إزعاج كبير للسيدات، ويبحثون عن طرق حتى تهتم ببشرتها من خلالها وتساعده في شد الوجه التجاعيد. خلطة النشا وبياض البيض لشد الوجه المقادير استخدام بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا الذرة. طريقة التحضير نضع بياض البيض في بولة صغيرة ويتم اضافة ملعقة كبيرة من النشا الذرة عليها ونخفق هم مع بعض جيدا حتي يتم امتزاجها بشكل جيد.

نفرد الخلطة على الوجة والرقبة ونتركه لمدة 15 دقيقة حتي تعمل علي امتصاص البشرة الخلطة ويتم جفافها.

نغسل الوجه والرقبة باستخدام الماء الفاتر وإزالة الخلطة بشكل نهائي من الوجه.

نتبع استخدام هذه الوصفة على الأقل مرتين أسبوعيا حتى تحصل على نتيجة مذهلة. خلطة العسل والخيار المكونات ثمرة واحدة من الخيار.

ملعقة صغيرة من العسل النحل. طريقة التحضير نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به ثمرة واحدة من الخيار ونضيف عليها ملعقة صغيرة من العسل النحل ونضربهم مع بعض جيدا.

نفرد الخلطة على الوجه والرقبة ويترك الوصفة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

نغسل الوجه والرقبة من الخلطة باستخدام الماء الفاتر.

نكرر استخدام هذه الوصفة علي الوجه والرقبة علي الأقل مرتين كل أسبوع حتي تحصل علي نتيجة مرضية. خلطة بياض البيض والكركم المقادير استخدام بياض بيضة واحدة.

رشة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الكريم المرطب يكون مناسب لنوع البشرة.

ملعقة صغيرة من العسل النحل. طريقة التحضير نخلط بياض بيضة واحدة في إناء صغير ونضيف عليه رشة صغيرة من الكركم ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من الكريم المرطب المناسب لنوع البشرة ونضع عليه ملعقة صغيرة من العسل وندمج جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نوزع الخلطة على الوجة والرقبة مع مراعاة عدم ملامسة العين ونترك الخلطة لمدة لا تتجاوز عن 20 دقيقة حتى يتم جفاف الخلطة على الوجه والرقبة.

نغسل الوجه والرقبة باستخدام الماء الفاتر.

نتبع استخدام هذه الوصفة كل أسبوع مرة واحدة علي الاقل. عمر شويل - جدة ماسك منزلي غير مكلف لإزالة ترهلات الجلد وتبييض وشد الوجه والرقبة لبشرة مشدودة وأصغر سناً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك منزلي غير مكلف لإزالة ترهلات الجلد وتبييض وشد الوجه والرقبة لبشرة مشدودة وأصغر سناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.