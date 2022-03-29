نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن اصنعي الكنافة البورمة أشهى حلويات رمضان خلال دقائق في المقال التالي
الكنافة البورمة ، من أنواع الحلويات الشرقية اللذيذة التي يتم تجهيزها داخل المنزل بخطوات بسيطة جداً وسهلة، كما أنها تمتاز بطريقة تحضير سهلة جداً لا تحتاج إلي الفرن مثل غيرها من الحلويات، وتعتبر الكنافة بشكل عام من أشهر الحلويات التي يكثر عملها في شهر رمضان الكريم، ويتم عمل أصناف عديدة منها مثل الكنافة المحشية أو الكنافة بالقشطة أو الكنافة في المج أو أصابع الكنافة المحشية، فطرق تحضيرها كثيرة ومتنوعة وسهلة جداً في تحضيرها، كما أنها تعد من أشهى الحلويات في الطعم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكنافة البورمة بطريقة سهلة وسريعة.
مكونات عمل الكنافة البورمة
يتم تحضير الكنافة بهذه الطريقة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نصف كيلو من الكنافة.
- 3 ملاعق كبيرة من السمنة.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.
- كوب من الشربات البارد الثقيل أو العسل.
للحشو
- ربع كيلو من السوداني أو الفستق.
- نصف كوب من عسل النحل.
- زيت نباتي.
طريقة تحضير الحشوة
يتم تجهيز حشوة الكنافة البورمة بطريقة سهلة كالآتي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الفستق ثم نضيف إليها نصف كوب من العسل ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- ثم نقوم بفرد كيس بلاستيك (غذائي) ونقوم بدهنه بالقليل من الزيت ثم نقوم بوضع خليط الفستق.
- نشكل خليط الفستق على شكل رول اسطواني باليد ثم نقوم بلفه باستخدام البلاستيك الغذائي ونضغط عليه باليد جيداً حتي يتماسك.
- نلف الرول جيداً بالكيس ونغلق جيداً من الجانبين، ثم يوضع داخل الفريزر لمدة ربع ساعة حتي يتماسك.
طرقة تحضير خليط الكنافة البورمة
- نضع الكنافة داخل الثلاجة حتي تتماسك وتتجمد جيداً، ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة ثم نقوم بفركها باليد حتي تصبح ناعمة جداً(يفضل تجميدها مسبقاً).
- ثم نضع حلة على نار متوسطة نقوم بإضافة السمنة والزيت ونترك المكونات حتي تسخن ثم نضيف الكنافة ونخفض درجة الحراة على نار هادئة.
- نقلب المكونات باستمرار، حتي نحصل على اللون الذهبي وتكون بقوام مقرمش.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونسكب الكنافة في وعاء أخر ثم نضيف إليها الشربات البارد تدريجياً (حوالي كوب) ونقلب المكونات حتي يصبح خليط الكنافة متماسك.
- نخرج رول الفستق من الفريزر ونزيل الكيس الغذائي عنه.
- ثم نقوم بفرد قطعة أخرى من البلاستيك ونضع عليها خليط الكنافة نفرد خليط الكنافة على شكل مستطيل صغير بنفس طول رول الفستق.
- نضغط عليه باليد قليلاً حتي يتساوى الوجه ويصبح ناعم ومتماسك بدون أي تكتلات.
- ثم نضع رول الفستق على الكنافة ثم نقوم بلف الكنافة على رول الفستق باستخدام البلاستيك الغذائي حتي يتغطى تماماً.
- نزيل أي زوائد من الكنافة ثم نلف رول الكنافة باستخدام البلاستيك الغذائي حتي نحكم إغلاقه جيداً من الطرفين بأكثر من لفة.
- ثم نضع رول الكنافة داخل الفريزر قليلاً حتي يتماسك فقط ويصبح الرول متجانس القوام.
- نخرجه من الفريزر ثم نقوم بتقطيعه إلي شرائح رفيعة باستخدام سكين حادة دون أن نفك البلاستيك الغذائي.
- ثم نقوم بإزالة البلاستيك الغذائي عن قطع الكنافة بعد تقطيعها، ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون فرن اصنعي الكنافة البورمة أشهى حلويات رمضان خلال دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.