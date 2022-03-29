بدون فرن اصنعي الكنافة البورمة أشهى حلويات رمضان خلال دقائق

الكنافة البورمة ، من أنواع الحلويات الشرقية اللذيذة التي يتم تجهيزها داخل المنزل بخطوات بسيطة جداً وسهلة، كما أنها تمتاز بطريقة تحضير سهلة جداً لا تحتاج إلي الفرن مثل غيرها من الحلويات، وتعتبر الكنافة بشكل عام من أشهر الحلويات التي يكثر عملها في شهر رمضان الكريم، ويتم عمل أصناف عديدة منها مثل الكنافة المحشية أو الكنافة بالقشطة أو الكنافة في المج أو أصابع الكنافة المحشية، فطرق تحضيرها كثيرة ومتنوعة وسهلة جداً في تحضيرها، كما أنها تعد من أشهى الحلويات في الطعم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الكنافة البورمة بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل الكنافة البورمة

يتم تحضير الكنافة بهذه الطريقة من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من الكنافة.

3 ملاعق كبيرة من السمنة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

كوب من الشربات البارد الثقيل أو العسل.

للحشو

ربع كيلو من السوداني أو الفستق.

نصف كوب من عسل النحل.

زيت نباتي.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تجهيز حشوة الكنافة البورمة بطريقة سهلة كالآتي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الفستق ثم نضيف إليها نصف كوب من العسل ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً. ثم نقوم بفرد كيس بلاستيك (غذائي) ونقوم بدهنه بالقليل من الزيت ثم نقوم بوضع خليط الفستق. نشكل خليط الفستق على شكل رول اسطواني باليد ثم نقوم بلفه باستخدام البلاستيك الغذائي ونضغط عليه باليد جيداً حتي يتماسك. نلف الرول جيداً بالكيس ونغلق جيداً من الجانبين، ثم يوضع داخل الفريزر لمدة ربع ساعة حتي يتماسك.

طرقة تحضير خليط الكنافة البورمة