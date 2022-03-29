جهزي الدونات بالشوكولاتة في الفرن بدلا من القلي في الزيت بمذاق جنان

طريقة تجهيز الدونات بالشوكولاتة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وبدون زيت مثل الطريقة العادية، وتعتبر هذه الحلوى من أكثر أنواع الحلويات شيوعاً وإقبالاً حيث تقوم الأمهات والفتيات بتجهيزها في المناسبات السعيدة مثل الأعياد الرئيسية وأعياد الميلاد وكذلك في الأيام العادية، وتختلف طريقة تحضيرها على حسب الرغبة حيث يمكن عملها بالكاكاو أو بدونه وكذلك يمكن رشها بالسكر البودر أو تغميسها في الشوكولاتة السائلة وتزينها بالفارماسيل المشكلة، واليوم سوف نقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل الدونات بالشوكولاتة في الفرن وشرح خطوات عملها بالتفصيل وهذه الطريقة سوف تقومي بعملها دون تردد وسوف لا تجدي أي صعوبة عند القيام بعملها.

مكونات عمل الدونات بالشوكولاتة في الفرن

تعد مكونات عمل الدونات بالشوكولاتة في الفرن من المكونات البسيطة الغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ربع كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبة من البيض.

للتزيين

شوكولاتة فارماسيل.

٢ كوب من الشوكولاتة السائلة.

طريقة الإعداد والتحضير

تبحث الامهات عن طرق مختلفة لعمل الحلويات فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الدونات اللذيذ وهي كما يلي:-