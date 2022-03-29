جهزي الدونات بالشوكولاتة في الفرن بدلا من القلي في الزيت بمذاق جنان

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طريقة تجهيز الدونات بالشوكولاتة في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وبدون زيت مثل الطريقة العادية، وتعتبر هذه الحلوى من أكثر أنواع الحلويات شيوعاً وإقبالاً حيث تقوم الأمهات والفتيات بتجهيزها في المناسبات السعيدة مثل الأعياد الرئيسية وأعياد الميلاد وكذلك في الأيام العادية، وتختلف طريقة تحضيرها على حسب الرغبة حيث يمكن عملها بالكاكاو أو بدونه وكذلك يمكن رشها بالسكر البودر أو تغميسها في الشوكولاتة السائلة وتزينها بالفارماسيل المشكلة، واليوم سوف نقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل الدونات بالشوكولاتة في الفرن وشرح خطوات عملها بالتفصيل وهذه الطريقة سوف تقومي بعملها دون تردد وسوف لا تجدي أي صعوبة عند القيام بعملها.
مكونات عمل الدونات بالشوكولاتة في الفرن
تعد مكونات عمل الدونات بالشوكولاتة في الفرن من المكونات البسيطة الغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ربع كوب من السكر.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كوب من الكاكاو.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من حليب جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- حبة من البيض.
للتزيين
- شوكولاتة فارماسيل.
- ٢ كوب من الشوكولاتة السائلة.
طريقة الإعداد والتحضير
تبحث الامهات عن طرق مختلفة لعمل الحلويات فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير الدونات اللذيذ وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء ينخل به الدقيق ثم نضيف عليه البيكنج بودر والملح والسكر والكاكاو ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضع في وعاء آخر البيض والفانيليا والحليب والزبدة ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نسكب خليط البيض والحليب إلى خليط الدقيق ونخفق جيداً حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد.
- نفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقطعها على شكل دوائر صغيرة مفتوحة بالمنتصف.
- نرص هذه القطع في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركه حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نغمس الدونات في الشوكولاتة السائلة ونرش عليه الفارماسيل ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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