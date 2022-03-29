وصفة خرافية ضعيها 10 دقائق علي شعرك لانبات الفراغات وتطويل وتكثيف الشعر في وقت قصير

فراغات الشعر مشكلة تواجه الكثير من السيدات نتيجة للعوامل الوراثية أو غيرها من الأسباب التي تنتج عن التقدم في العمر، وقد يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة هو استخدام الكريمات المناسبة لإنبات الشعر أو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر الطول والإنبات بشكل طبيعي دون التأثير على الفروة بشكل سلبي، ولهذا فقد نتعرف معا على مجموعة من الخطوات التي تساعد في تقوية الشعر وتعمل على حمايته من القصر الذي يعاني منه وتساعد في تجديد خلايا البشرة بدون أن تقومي بدفع مبالغ كبيرة للحصول على شعر طويل ولامع تماما.

أسباب تساقط الشعر

يبدأ الشعر في التساقط من فروة المرأة نتيجة إلى العديد من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى تلف الشعر وتعرضه إلى التدمير الكامل به، وقد تتمثل هذه الأسباب في التالي:

أولا مشاكل في الغدة الدرقية، متلازمة تكييس المبيض.

التعرض إلى الإصابة بنقص فيتامين ب، والإصابة بفقر الدم نتيجة قلة عنصر الحديد في الجسم.

وهذا بالإضافة إلى فقدان الوزن والرعاية المفرطة للشعر قد تؤدي أيضا إلى تساقط الشعر بشكل كبير.

طريقة عمل وصفة إنبات الشعر

يمكنك الآن تحضير هذه الوصفة في المنزل من أجل حماية الشعر من مشكلة التساقط بشكل كبير، وهذا في حالة إن كنت تعانين من مشكلة التساقط في سن مبكرة، فعليك البدء في استخدام الوصفات الطبيعية التي تتكون من التالي: