نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة خرافية ضعيها 10 دقائق علي شعرك لانبات الفراغات وتطويل وتكثيف الشعر في وقت قصير في المقال التالي
فراغات الشعر مشكلة تواجه الكثير من السيدات نتيجة للعوامل الوراثية أو غيرها من الأسباب التي تنتج عن التقدم في العمر، وقد يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة هو استخدام الكريمات المناسبة لإنبات الشعر أو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر الطول والإنبات بشكل طبيعي دون التأثير على الفروة بشكل سلبي، ولهذا فقد نتعرف معا على مجموعة من الخطوات التي تساعد في تقوية الشعر وتعمل على حمايته من القصر الذي يعاني منه وتساعد في تجديد خلايا البشرة بدون أن تقومي بدفع مبالغ كبيرة للحصول على شعر طويل ولامع تماما.
أسباب تساقط الشعر
يبدأ الشعر في التساقط من فروة المرأة نتيجة إلى العديد من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى تلف الشعر وتعرضه إلى التدمير الكامل به، وقد تتمثل هذه الأسباب في التالي:
- أولا مشاكل في الغدة الدرقية، متلازمة تكييس المبيض.
- التعرض إلى الإصابة بنقص فيتامين ب، والإصابة بفقر الدم نتيجة قلة عنصر الحديد في الجسم.
- وهذا بالإضافة إلى فقدان الوزن والرعاية المفرطة للشعر قد تؤدي أيضا إلى تساقط الشعر بشكل كبير.
طريقة عمل وصفة إنبات الشعر
يمكنك الآن تحضير هذه الوصفة في المنزل من أجل حماية الشعر من مشكلة التساقط بشكل كبير، وهذا في حالة إن كنت تعانين من مشكلة التساقط في سن مبكرة، فعليك البدء في استخدام الوصفات الطبيعية التي تتكون من التالي:
- يتم إضافة ملعقتين من بذر البصل أو ماء البصل.
- يضاف عليها ملعقتين من الحرمل وملعقة من الفلفل الأخضر.
- تضاف عليها خمس فصوص من الثوم ومن ثم يتم ضرب المكونات في الخلاط,
- توضع كمية من زيت الزيتون في وعاء ويوضع على النار حتى يسخن تماما.
- ومن ثم يتم خلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض وتترك على النار وتقلب جيدا.
- ويتم تركها حتى تبرد ويتم بعد ذلك تنظيف الفروة جيدا من الأتربة ويطبق هذا الخليط عليها.
- يترك لمدة نصف ساعة على الأقل ومن ثم يتم غسل الفروة جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة كل أسبوع,
- وتقلل عملية الاستخدام من أسبوعيا إلى شهريا حتى لا تؤثر سلبيا على الشعر
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