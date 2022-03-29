طريقة عمل صوص البيج ماك بطريقة سهلة ومذاق مميز ولذيذ

صوص البيج ماك ، من الوصفات المميزة واللذيذة والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ كما أن مكوناته بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها في المنزل كذلك سهلة وبسيطة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص البيج ماك.

مكونات صوص البيج ماك

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

أربع ثمرات من الخيار المخلل بحجم صغير.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بصلة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

وملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصوص الفرنسى.

طريقة عمل صوص البيج ماك

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص البيج ماك وطريقة تحضيره كالتالي:،

نقوم بتقطيع البصلة الصغير والخيار المخلل لقطع صغيرة ونضعهم في إناء.

ثم نضيف إليهم الخل والبصل البودر و الملح وصوص المايونيز و الصوص الفرنسي و ملعقة من السكر البودر.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تمتزج وتتجانس جيدا.

ويكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الباربكيو والمستردة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير