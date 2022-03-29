نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص 3 وصفات كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الشعر المجعد من أصعب المشكلات التي تؤرق الفتيات في جميع الأعمار، وتشعرهم بالإحراج والخجل من مظهرهن، وحيث أن عملية فرد الشعر في الكوافيرات ومراكز التجميل مكلفة وغير آمنة وأحياناً مضرة، فلذلك تبحث الكثيرات عن وصفات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر المجعد والهايش ولكن دون الإضرار به وبدون إنفاق مبالغ باهظة وأيضاً بنتائج مضمونة، ولذلك جمعنا لكم بعض الوصفات الطبيعية والصحية التي سوف تساعدك على فرد وتنعيم الشعر بمكونات طبيعية وبسيطة موجودة داخل كل منزل.

3 طرق طبيعية لعمل الكيراتين في المنزل

هناك عدة طرق بسيطة وسهلة لعمل الكيراتين في المنزل، باستخدام مكونات طبيعية وغير مضرة بالشعر ومنها:

كراتين بذور الكتان

نقوم بوضع كوب من بذرة الكتان ( تباع عند العطار ) في كوبين من الماء، ويتم وضعهم على النار إلى أن يتحول الماء إلى چل، ثم يتم تصفيته وأخذ الزيت المستخرج من البذور، ووضعه في علبة في الثلاجة، لاستعماله كحمام كريم للشعر، وذلك بتطبيقه على فروة الرأس وتركه لمدة ساعة ثم يشطف جيدا بالماء الفاتر.

كراتين البيض

نقوم بمزج بيضتين مع ملعقة كبيرة من النشا ثم نضيف ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية ونقوم بعجنها بواسطة ثلاث ملاعق خل تفاح مركز، وبعد التأكد من مزج جميع المكونات بشكل جيد، يتم تطبيق الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك المستمر لمدة 3 دقائق، ومن ثم يغطى الشعر بغطاء بلاستيكي يساعد على زيادة الحرارة وتنشيط المواد المستخدمة، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم.

كراتين الموز

نقوم بهرس موزتين في وعاء ثم نضيف لهم بيضتين ونخلطهم جيداً، ومن ثم نبدأ بفرد المزيج على الشعر، وتدليكه كي يغلف الشعر كله، ثم نستخدم البونية أو أي غطاء بلاستيكي، ويترك لمدة ساعتين، ومن ثم يغسل بالشامبو.

طرق طبيعية لزيادة الكيراتين في الجسم

يفضل عند استخدام أحد الطرق السابقة لتنعيم الشعر زيادة نسبة الكرياتين الموجودة بالجسم أولاً لتعزيز عملية الفرد، وذلك من خلال الآتي: