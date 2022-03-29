نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة، الفازلين من المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على حفظ الرطوبة داخل الجلد، أما النشا فيساعد بشكل كبير جداً على تفتيح البشرة، لذلك يمكن استخدامه سوياً لعمل ماسك مذهل لتفتيح البشرة، ويتم هذا بعدة طرق:

كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة

نخلط ملعقة صغيرة من الفازلين بدرجة حرارة الغرفة ونفس المقدار من النشا والعسل، ثم نوزع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه حتى يجف جيداً ثم نغسل البشرة بالماء البارد ثم نجفهها ونرطبها، نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

معجزة كريم الفازلين والنشا لتبيض البشرة

نخلط ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الفازلين ونصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة خمس دقائق، نغسل البشرة بغسول مناسب ثم نوزع الخليط السابق على البشرة ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نغسل الوجه بالماء البارد، نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

ماسك الفازلين والنشا لتبيض البشرة

نخلط نصف ملعقة صغيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من الشاي الأخضر، نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم نغسل البشرة بالماء البارد، نكرر هذا الخليط مرتين في الاسبوع لمدة شهر ثم مرة واحدة في الأسبوع ف الشهر الثاني حتى نحصل على نتيجة مرضية.

خلطة الفازلين والنشا لتفتيح الاماكن الغامقة

يمكن عمل خلطة أخرى بالاعتماد على الفازلين والنشا لتفتيح المناطق الحساسة تتكون من:

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل.

عصير نصف ليمون.

ملعقة كبيرة من الماء المثلج.

طريقة التحضير