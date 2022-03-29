حلويات سهلة وراقية بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز لم تجربوها من قبل

حلويات سهلة وراقية ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية واقتصادية لعمل الحلوى لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه جاهز من الخارج لضمان جودته وصحته، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جدا، ومتوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا، وهي يتةميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه، وبسكويت التمر الاقتصادي والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والفرح، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة وراقية بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة، وأحلى من الجاهزة.

مكونات حلويات سهلة وراقية

تتكون حلويات سهلة وراقية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمقرمش والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملحوظة: سعة الكوب 230 مل.

250 جم من الزبدة الطرية.

بيضة وصفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

كوب إلا ربع نشا.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كوب إلا ربع من الفول السوداني محمص ومطحون خشن

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب ونصف من الدقيق.

مقادير الكريمة

100 جم من الزبدة الطرية.

كوب إلا ربع من السكر البودر.

2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه البودر.

باكيت فانيليا.

للتزيين

شوكولاتة مذابة.

فول سوداني محمص ومطحون خشن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سهلة وراقية بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: