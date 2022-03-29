نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات سهلة وراقية بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ ومميز لم تجربوها من قبل في المقال التالي
حلويات سهلة وراقية ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية واقتصادية لعمل الحلوى لكي تقدمه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه جاهز من الخارج لضمان جودته وصحته، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جدا، ومتوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا، وهي يتةميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه، وبسكويت التمر الاقتصادي والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والفرح، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة وراقية بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة، وأحلى من الجاهزة.
مكونات حلويات سهلة وراقية
تتكون حلويات سهلة وراقية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمقرمش والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
ملحوظة: سعة الكوب 230 مل.
- 250 جم من الزبدة الطرية.
- بيضة وصفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع من السكر البودر.
- كوب إلا ربع نشا.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- كوب إلا ربع من الفول السوداني محمص ومطحون خشن
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
مقادير الكريمة
- 100 جم من الزبدة الطرية.
- كوب إلا ربع من السكر البودر.
- 2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه البودر.
- باكيت فانيليا.
للتزيين
- شوكولاتة مذابة.
- فول سوداني محمص ومطحون خشن.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سهلة وراقية بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة الطرية والسكر البودر والبيض وجوز الهند المبشور والمحمص، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الكاكاو والنشا، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف 2 كوب من الدقيق والبيكنج بودر ونعجن باليد.
- بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق بالتدريج ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- ثم نلم العجينة ونكورها.
- ثم نقسم العجينة إلى كرتين ونضع كرة منهم في كيس بلاستيك لحين تشكيل الكرة الأولى.
- بعد ذلك نضع الكرة الأولى من العجين بين طبقتين من الكيس البلاستيك، ثم نفردها بالشوبك بسمك يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملم.
- ثم نحضر قطاعة دائرية صغيرة، ثم نقطع العجينة.
- ثم نرص رقائق العجينة في صينية فرن على ورقة زبدة.
- ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية من أسفل وعندما تنضج من أسفل نشغل الشواية ونتركها تكتسب لونا ذهبيا بدون أن تحترق.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الحلوى تبرد تماما.
- بعد ذلك الكريمة، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر والكريم شانتيه والفانيليا، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة 7 دقائق تقريبا.
- ثم نحضر كيس حلواني ونملئه بالكريمة.
- ثم نوزع كريمة على قطعة من الحلوى، ثم نلصق بها القطعة الثانية.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نغمس قطع الحلوى بعد حشوها بالكريمة في الشوكولاتة المذابة ونتركها حتى تتجمد الشوكولاتة.
- ثم نزين وجه الحلوى بالشوكولاتة المذابة ونتركه حتى تتجمد الشوكولاتة.
- بعد ذلك نضع على جوانب الحلوى شوكولاتة المذابة، ثم نوزع على الجوانب الفول السوداني.
- بعد ذلك نقدم حلويات سهلة وراقية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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