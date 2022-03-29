مكون كالسحر في مطبخك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة والسواد نهائيا

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تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ نتعرف على أهم طريقة له من خلال الآتي في سطورنا المقبلة، حيث تعتبر الكرشة أكلة مشهورة وتعد من الوصفات الأكثر شعبية، ومن الممكن أن يتم عمل تنظيف سريع لها من خلال مكونات تتوفر في مطبخك تجعل الكرشة تماما وخالية من أي شوائب أو أي مواد قد تكون لزجة وتعلق بنسيج الكرشة، ومن خلال أن تقوم رببة المنزل باتباع خطوات معينة، يسهل عليها أن تقوم بالتنظيف للكرشة تماما والتخلص من آثار المواد التي قد تكون متسببة في الرائحة الغير جيدة للكرشة، وفيما يلي أيضا معلومات عن أهم ما يجب أن تقوم به كل ربة بيت لتكون الكرشة جاهزة تماما للاستعمال والطهي.
تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ
الخطوات الأساسية لتنظيف الكرشة تعتمد على مكون مميز له القدرة على أن يخترق الطبقة السطحية للكرشة، ويخلصها تماما من أي تواجد للمواد العالقة، ومن الممكن أن تستخدمي البيكينج بودر مع بعض المكونات المتفاعلة بشكل جيد معه، وهذا ما يساعد في التنظيف الأفضل للكرشة، وتخليصها تماما من أي لون غريب أو أي رائحة كريهة.
مكونات لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ
من أهم المكونات التي من الممكن أن تستعملها ربة المنزل للتخلص تماما من أي ملوثات أو تراكمات قد تكون موجودة على النسيج الخارجي للكرشة، والتي قد تكون عالقة وملتصقة تماما ويصعب إزالتها وأهم مكونات التنظيف ما يلي في النقاط المقبلة:
- كيس من البيكينج بودر.
- ملعقتان من الملح.
- كوب من الخل.
- وعاء ملائم.
- ماء مغلي.
- ملعقة من ملح الليمون.
خطوات هامة لتنظيف الكرشة
بسرعة الصاروخ ستقومي بالتنظيف الجيد للكرشة، وباتباعك لتلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بالنقع للكرشة بوعاء عميق في كمية ماء مغلي لخمس دقائق فقط.
- قومي باستخراج الكرشة سريعا من المياه الساخنة ومن ثم قومي بتصفيتها وتبريدها بسرعة.
- ضعيها على الفلانشة أو أي سطح مستوي، وابدئي في نثر البيكينج بودر على الكرشة.
- الخطوة التالية تكون من خلال وضع الخل.
- بالسكين ستجدي أن الإزالة للطبقة العلوية المتلوثة من الكرشة يسير جدا بعدها اغسلي الكرشة بالماء الجاري وانقعيها بالماء الفاتر مع الخل.
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