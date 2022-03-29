كيراتين البانثينول السحري هيفرد الشعر الخشن والمجعد هيصبح مثل حرير بأقل تكلفة

طريقة استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن هي ما سنقدمه لكم في مقالنا اليوم، حيث أن كريم البانثينول هو أشهر الكريمات الطبية المتوفرة في كل الصيدليات وله شهرة واسعة في العناية بالبشرة والشعر، ويتم استخدامه على الجلد وفي المناطق الحساسة لمدى أمانه وفعاليته الكبيرة في معالجة الكثير من المشاكل، ويتميز كريم البانثينول بأنه لا ينتج عنه أي أضرار وآثار جانبية على المنطقة التي يوضع عليها وفيما يلي سنوضح أهم فوائده وطريقة استخدامه للشعر.

طريقة استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن

يحتوي كريم البانثينول الطبي على مادة البانثينول الفعالة والتي تساهم في معالجة الكثير من مشاكل الشعر والتي تتميز بكل الفوائد التالية:-

تعمل على تقوية بصيلة الشعر وتغذيتها كما أنه تحد من تساقط الشعر الغير مبرر وتجعل التساقط طبيعي تمامًا.

تساهم في تجديد خلايا فروة الرأس وتحافظ على لون الشعر الطبيعي بدون أي تغيير كما أنها تزيد من لمعانه ومرونته.

تتميز هذه المادة بأن لها قدرة كبيرة على الترطيب وتحمي الفروة من الالتهابات وتقضي تمامًا على القشرة المترسبة في الشعر.

تحمي الشعر من الجفاف وتزيد من نعومته وترطيبه وتحميه من التقصف والتساقط وتقلل من هيشانه.

يمكن خلط كريم البانثينول مع عدة زيوت طبيعية لتعزيز فوائده وتنعيم الشعر الخشن والمجعد.

طريقة استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر المجعد

مكونات الطريقة:-

يمكنك استخدام ملعقة كبيرة واحدة من كل من (زيت الزيتون – زيت جوز الهند – زيت الخروع – زيت السمسم – زيت حبة البركة) وملعقتان كبيرتان من كريم البانثينول الطبي وقم باتباع الخطوات التالية للتحضير:-