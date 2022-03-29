كريم معجزة لفرد الشعر المجعد وعلاج الخشونة لشعر ناعم بدون كيراتين، إن الشعر المجعد من أكثر الأمور التي تعاني منها العديد من الفتيات، مما يلجأن للذهاب لصالون التجميل وعمل كيراتين أو بروتين، وهذا للتخلص من الشعر المموج والخشن، ولكن هذه الطرق مكلفة كما أنها تؤذي الشعر علي المدي البعيد، ولكن يمكنك استبدالها بكريم طبيعي من المنزل ويساعد في تنعيم الشعر وعلاج مشاكله، ولذلك يعد كريم النشا والزبادي هو من الكريمات التي يتم استخدامها في الحصول على شعر مفرود خالي من التجاعيد والتموجات، وليس ذلك فقط ولكنه يمنح الشعر العديد من المغذيات التي يحتاج إليها فمن المعروف عن النشا احتوائه على نسبة من البروتين وكذلك الزبادي بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينE كما يمنح الترطيب اللازم للشعر حتى يبدو بمظهر ناعم ومتألق.

كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد والتخلص من مشاكله لشعر كالحرير



يعمل كريم النشا والزبادي على تنعيم الشعر وتحفيز على النمو، بالإضافة إلى وخاصه الفريدة في فرد الشعر، ويمكن صنع الكريم في المنزل.

ولهذا سوف أقدم لكم كريم معجزة لفرد الشعر المجعد وعلاج تموجات وخشونة خصل الشعر بنتيجة مذهلة.

طريقة تحضير كريم النشا والزبادي لفرد الشعر



أحضري وعاء زجاجي صغير الحجم، وضعي فيه 3 ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقة من الخميرة.

ضيفي على المكونات السابقة كوب زبادي مع التقليب الجيد ويفضل أن يكون خارج من المبرد بمدة كافية حتى تستطيع الخميرة أن تنشط.

قسمي شعرك إلى عدة أقسام حسب كثافة الشعر، وضعي الخليط على الشعر النظيف حتى تحصلين على أفضل النتائج.

عليك الآن لبس الغطاء البلاستيكي الخاص بالشعر وترك الخليط لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

بعد مرور المدة ارفعي غطاء الرأس ويغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص للأطفال.

رطبي شعرك باستخدام عدة نقاط من زيت الزيتون أو السيروم المخصص لشعرك وسوف تلاحظين اختفاء التجاعيد.

فرد الشعر باستخدام نشا الأرز

يستخدم في هذه الوصفة النشا المستخلص من الأرز والذي يساعد علي فرد الشعر بطريقة طبيعية.

طريقة تحضير الوصفة